Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
Крупнейший с 1949 года лесной пожар во Франции потушили спустя два месяца
Масштабное природное возгорание на юго-западе Франции полностью ликвидировали спустя два месяца сложнейшей борьбы со стихией, сообщила префектура департамента Жиронда.
Французские спасатели окончательно справились с огнем в департаменте Жиронда, передает РИА «Новости». Стихия стала крупнейшей с 1949 года. «Пожар в Сомос, который охватил 42 тыс. гектаров, теперь потушен», – говорится в заявлении властей.
Огонь полностью уничтожил более 37 тыс. гектаров территории и разрушил 252 дома.
Масштабное бедствие привело к эвакуации почти 224 тыс. человек. Теперь руководство Жиронды требует от государства возместить непредвиденные расходы в размере 11 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса.
В ходе ликвидации масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более 120 сотрудников спасательных служб.
В конце сентября французские пожарные устроили ночную акцию протеста у Эйфелевой башни из-за нехватки ресурсов.