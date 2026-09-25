Гидрометцентр: Явление Эль-Ниньо принесло рекордные тайфуны и наводнения

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Очень сильно увеличивает. В этом году, во-первых, больше тайфунов образовывалось в Тихом океане. В Японии рекордное количество осадков выпало. Там были и оползни, и наводнения, и городские наводнения», – отметил специалист, передает ТАСС.

Летом тайфун Dolphin обрушился на Шанхай и южные регионы Китая, вынудив более 1 млн человек покинуть опасные зоны. Эль-Ниньо несет колоссальное количество осадков, провоцируя высокие паводки и опасные городские затопления.

В 2026 году на территорию России мощные тайфуны пока не выходили, однако они влияли на российские реки опосредованно через Китай.

Появление разрушительных тайфунов и траектории их перемещения можно спрогнозировать заблаговременно. Обычно специалисты могут предсказать развитие ситуации примерно за семь дней до удара стихии.

В ООН предупреждали, что природное явление Эль-Ниньо грозит поставить на грань голода почти 49 млн человек к концу 2027 года.

В августе власти Китая эвакуировали 1 млн граждан из-за разрушительного тайфуна Dolphin.

В сентябре мощный тайфун «Дуцзюань» привел к гибели десятков человек в Японии.