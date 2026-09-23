Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.10 комментариев
Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве
В столице в среду ожидается теплая, но пасмурная погода, сообщили в Гидрометцентре России.
В дневное время воздух прогреется от плюс 17 до плюс 19 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В ночь на 24 сентября температура может снизиться до плюс 13 градусов.
Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, направления – юго-восточное и восточное. Атмосферное давление будет порядка 751 мм ртутного столба.
В Московской области 23 сентября воздух прогреется от плюс 17 до плюс 22 градусов.
На среду в Москве прогнозировался плотный туман и сильное снижение видимости на дорогах.