Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.12 комментариев
Снимавший провокации в метро Москвы иностранец задержан
Правоохранители пресекли попытку вылета из России иностранного блогера, снимавшего постановочные конфликтные видео в столичной подземке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.
Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними, добавила она.
Мужчину задержали в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть страну.
В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.
Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента.
По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста снимавшему пассажирку под платьем москвичу.