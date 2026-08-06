Врачи объяснили, как есть мороженое в жару без вреда для здоровья

Tекст: Татьяна Косолапова

Первыми с ледяным десертом сталкиваются зубы и слизистая оболочка рта, отметил врач-терапевт Святослав Крупенин. В 30-градусную жару контраст температур между горячим воздухом и холодным пломбиром становится испытанием для эмали. «Из-за резкого перепада температуры на зубах могут формироваться микротрещины, а большое количество сахара в мороженом способствует развитию кариеса», – предупреждает он.



Продвигаясь дальше, холодный десерт вызывает резкий спазм сосудов глотки, продолжает специалист. Из-за этого местный иммунитет временно снижается, открывая путь условно-патогенной микрофлоре. Если у человека есть хронические инфекции в носоглотке или ослаблен организм, съеденное на жаре мороженое может спровоцировать реальную ангину или воспалительный процесс.

«Кроме того, при быстром поедании холодного десерта происходит раздражение рецепторов твердого неба. Возникает сосудистый спазм, который отдает резкой болью в висках – так проявляется известный эффект «заморозки мозга», – рассказывает собеседник.

Принято считать, что порция пломбира помогает легче перенести жару. На самом деле охлаждающий эффект оказывается весьма кратковременным и поверхностным, делится врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова.

«В умеренном количестве мороженое оказывает лишь местное охлаждающее действие в ротовой полости и верхних отделах пищеварительного тракта. Но калорийные сорта требуют от организма огромной отдачи для пищеварения. Чтобы усвоить жиры и углеводы, запускается процесс переваривания, из-за чего в нижних отделах ЖКТ происходит не охлаждение, а, наоборот, разогрев», – отмечает диетолог. По ее словам, для желудка ледяной и жирный продукт становится дополнительным стрессом.

Доктор Крупенин подчеркивает, что холодное мороженое вызывает спазм сосудов слизистой оболочки желудка и может усилить воспаление у людей с гастритом. А избыток сахара провоцирует процессы брожения в кишечнике, приводя к вздутию и тяжести.

При выборе десерта эксперты советуют внимательно изучать состав на упаковке. Самая неблагоприятная комбинация для сосудов и обмена веществ – это сочетание высоких доз жира и добавленного сахара.

«Любые десерты с высоким содержанием жиров и сахара при регулярном употреблении приводят к более раннему атеросклерозу, – предостерегает Русакова. – Кроме того, избыток сахара в рационе негативно сказывается на усвоении кальция: с возрастом из-за злоупотребления сладким может снижаться плотность костной ткани». Сейчас на полках магазинов появились варианты мороженого без добавления сахарозы, что позволяет подобрать подходящую альтернативу.

Если у человека есть непереносимость лактозы, классический пломбир вызовет выраженный дискомфорт в животе. В таком случае диетологи и терапевты рекомендуют выбирать безлактозные альтернативы или фруктово-ягодные сорбеты без добавок.

Чтобы любимый десерт приносил только удовольствие, достаточно придерживаться простых рекомендаций, советуют врачи. Во-первых, не стоит есть мороженое в слишком холодном виде, советует Русакова. Десерту стоит дать немного подтаять при комнатной температуре. Это нужно, чтобы сгладить температурный контраст и предотвратить спазм сосудов слизистой. Во-вторых, следует есть его медленно, не спеша. Лучше не откусывать большие куски, дать продукту растаять во рту. Таким образом сосуды глотки получится сберечь от стресса и избежать резкой головной боли.

«Чтобы избежать негативных последствий для зубов, отдавайте преимущество классическому пломбиру с минимальным количеством ингредиентов, а после его употребления обязательно прополощите рот водой. Простая вода смывает остатки сахара, нейтрализует среду во рту и защищает эмаль от развития кариеса», – советует Крупенин.

Врач-диетолог Русакова предлагает приготовить полезное лакомство самостоятельно. Для этого можно, по ее словам, взбить свежие ягоды со сливками или бананом и заморозить. Домашнее лакомство обойдется без консервантов и лишнего сахара, что убережет фигуру и пищеварение. Также она призывает соблюдать умеренность, обращать внимание на состав и наслаждаться вкусом без вреда для здоровья.

Ранее врач-терапевт Алексей Парамонов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что мороженое не способно само по себе вызвать простуду. По его словам, переохлаждение от холодного лакомства выступает не причиной болезни, а лишь спусковым фактором, если вирус уже находится в организме. Однако у людей с хроническим воспалением миндалин после мороженого горло может болеть сильнее, но настоящую ангину десерт не провоцирует.