Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.2 комментария
Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал при взрыве автомобиля
Руководитель предприятия «Уралдронзавод» по производству дронов «Упырь» Владимир Ткачук получил серьезные травмы в результате взрыва машины, сообщил источник в оперативных службах.
«В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь», – рассказал источник ТАСС.
По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.
В марте ФСБ предотвратила теракт, который россиянин по заданию украинских спецслужб собирался совершить против главы предприятия ОПК в Екатеринбурге.
В январе в Петербурге задержали женщину, которая готовила террористический акт против представителя оборонно-промышленного комплекса.
В августе прошлого года ФСБ пресекла заговор с использованием оружия и взрывчатки, доставленных дроном для покушения на руководителя оборонного предприятия в Белгороде.