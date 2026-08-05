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Израильская армия нанесла точечные удары по югу Ливана
Вооруженные силы Израиля возобновили боевые действия на северной границе после масштабной огневой провокации со стороны шиитской группировки.
Войска обороны Израиля обвинили ливанское шиитское движение в срыве режима прекращения огня, передает ТАСС. После этого вооруженные силы предприняли решительные ответные меры и начали обстрел объектов на соседней территории.
«В ответ на вопиющее нарушение режима прекращения огня террористической организацией «Хезболла» Армия обороны Израиля приступила к нанесению точечных ударов в Южном Ливане», – говорится в официальном заявлении армейской пресс-службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Армия обороны Израиля обвинила шиитскую организацию в срыве перемирия из-за атаки беспилотника. В июне движение «Хезболла» выпустило более 50 снарядов по израильским позициям.
Весной израильские военные поразили склады вооружения на юге Ливана.