Tекст: Ольга Иванова

Постоянное представительство России при ООН в Женеве раскритиковало позицию управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), передает ТАСС. В комментарии дипмиссии отмечается, что молчание структуры относительно атак Вооруженных сил Украины на российскую территорию является неприемлемым.

«Не можем расценивать это иначе как молчаливое поощрение украинской военщины к совершению новых терактов на территории России. Мы неоднократно указывали ооновским правозащитникам на недопустимость подобной политически ангажированной позиции в отношении украинского кризиса», – заявили в постпредстве, комментируя обстрелы Архипо-Осиповки и базы отдыха в Запорожской области.

Российские дипломаты подчеркнули, что прошло достаточно времени для должной реакции профильных международных структур на эти события. Однако верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк и его управление по-прежнему избегают публичного осуждения действий украинских властей. Постпредство намерено и дальше добиваться от УВКПЧ справедливой и беспристрастной оценки происходящего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля МИД России призвал международные структуры отреагировать на удары украинских войск по Запорожской области. Месяцем ранее омбудсмен Яна Лантратова направила обращение Фолькеру Тюрку из-за атаки на пассажирский автобус под Белгородом.

В мае российские дипломаты в Женеве потребовали от правозащитников ООН публичного осуждения обстрела образовательного учреждения в Старобельске.