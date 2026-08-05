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Новак сообщил о решении властей обеспечить топливом независимые АЗС
Власти договорились с нефтяниками о насыщении топливом независимых АЗС
Правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о регулярных поставках нефтепродуктов на частные автозаправочные станции для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак.
Власти России согласовали механизм обеспечения горючим частных заправок, передает РИА «Новости».
«Договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки», – заявил вице-премьер Александр Новак.
Вице-премьер также поручил профильным ведомствам и бизнесу продолжить тщательный мониторинг ценообразования на внутреннем рынке. Особое внимание на совещании уделили снабжению аграриев в период осенних полевых работ и поставкам в рамках северного завоза.
Все необходимые объемы нефтепродуктов для нужд сельхозпроизводителей уже выделены компаниями. До первого ноября в стране действует временный порядок обеспечения аграриев горючим на основе специальных соглашений между министерствами, регионами и поставщиками.
Ранее президент России Владимир Путин поручил нефтяным корпорациям выдавать горючее независимым автозаправкам.
Вице-премьер Александр Новак заявил об успешном наполнении внутреннего рынка дизельным топливом.
Минэнерго и Минпромторг приняли решение обеспечить горючим автомобили крупных торговых сетей в приоритетном порядке.