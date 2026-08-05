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Врачи в Подмосковье достали металлический амулет из желудка ребенка
Ребенок в Московской области случайно проглотил игрушечный амулет, его доставили бригадой скорой помощи в Детский научно-клинический центр имени Рошаля, где инородный предмет извлекли из пострадавшего.
Специалисты незамедлительно провели обследование, пишет телеканал 360.
«При поступлении врачи приемного отделения выполнили маленькому пациенту рентгенографию, которая подтвердила наличие инородного тела металлической плотности в желудке. Мы провели ему эндоскопическую операцию: с помощью эндоскопической петли аккуратно, без единого разреза, извлекли предмет. Вся манипуляция заняла около пяти минут, прошла успешно и без осложнений», – пояснил заведующий отделением Александр Иноземцев.
Сейчас здоровью спасенного малыша абсолютно ничто не угрожает. Медики готовят его к скорой выписке из медицинского учреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее подмосковные врачи извлекли из пищевода пациента металлическую крышку от бутылки.
В феврале оренбургские медики удалили из желудка ребенка четырнадцатисантиметровую ложку.
В прошлом году специалисты Центра имени Рошаля спасли проглотившего 130 магнитов полуторагодовалого мальчика.