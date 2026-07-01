Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Подмосковные врачи спасли проглотившего крышку от бутылки мужчину
В Подмосковье спасли проглотившего железную крышку от бутылки мужчину
Медики успешно извлекли инородное тело из пищевода пациента, который случайно проглотил металлическую крышку от бутылки вместе с газированным напитком.
Специалисты Красногорской больницы оказали экстренную помощь местному жителю, проглотившему металлическую крышку, сообщает РИА «Новости».
По информации министерства здравоохранения Московской области, инцидент произошел во время отдыха.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина налил себе газировку и выпил ее залпом. Он не заметил, что игравшая рядом дочь бросила в стакан крышку от бутылки. В результате инородный предмет застрял в пищеводе, создав серьезную угрозу здоровью.
«Представляющее смертельную угрозу инородное тело было извлечено с помощью специальных эндоскопических щипцов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медиков, вмешательство заняло всего несколько минут», – отметила заведующая эндоскопическим отделением Юлия Шашкова.
В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае волгоградские хирурги достали из желудка пациента более двухсот металлических предметов.
В феврале оренбургские медики экстренно извлекли из пищеварительного тракта ребенка четырнадцатисантиметровую ложку.
В прошлом году врачи Красногорской больницы удалили крупное инородное образование из живота молодой девушки.