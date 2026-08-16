Российские теннисистки Шнайдер и Калинская вышли в третий круг в Цинциннати

Шнайдер и Калинская вышли в третий круг в Цинциннати

Tекст: Катерина Туманова

Шнайдер и Калинская продемонстрировали высокий уровень игры на хардовом покрытии, передает РИА «Новости».

Диана Шнайдер уверенно обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счетом 6:2, 7:5. Россиянка выступает на текущих соревнованиях под 14-м номером посева. Следующей соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Майя Хвалиньская.

В свою очередь Анна Калинская оказалась сильнее американки Кэти Макнэлли. Эта встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу 18-й сеяной турнира россиянки.

За путевку в следующий этап соревнований Калинская поборется с победительницей противостояния между румынкой Сораной Кырстей и чешкой Николой Бартуньковой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стало известно, что Диана Шнайдер и Анна Калинская впервые в карьере вошли в восьмерку лучших на престижном парижском соревновании. Россиянка Шнайдер разгромила американку Пегулу на турнире в Торонто. Теннисистка Лютова после победы в турнире WTA совершила рывок в рейтинге.