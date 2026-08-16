Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Российские теннисистки Шнайдер и Калинская вышли в третий круг в Цинциннати
Шнайдер и Калинская вышли в третий круг в Цинциннати
Теннисистки Диана Шнайдер и Анна Калинская успешно преодолели матчи второго круга престижных соревнований WTA в американском штате Огайо, уверенно победив соперниц.
Шнайдер и Калинская продемонстрировали высокий уровень игры на хардовом покрытии, передает РИА «Новости».
Диана Шнайдер уверенно обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счетом 6:2, 7:5. Россиянка выступает на текущих соревнованиях под 14-м номером посева. Следующей соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Майя Хвалиньская.
В свою очередь Анна Калинская оказалась сильнее американки Кэти Макнэлли. Эта встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу 18-й сеяной турнира россиянки.
За путевку в следующий этап соревнований Калинская поборется с победительницей противостояния между румынкой Сораной Кырстей и чешкой Николой Бартуньковой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стало известно, что Диана Шнайдер и Анна Калинская впервые в карьере вошли в восьмерку лучших на престижном парижском соревновании. Россиянка Шнайдер разгромила американку Пегулу на турнире в Торонто. Теннисистка Лютова после победы в турнире WTA совершила рывок в рейтинге.