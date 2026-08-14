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Женщина погибла в результате удара ВСУ по рынку в Горловке
В результате атак украинских беспилотников по нескольким населенным пунктам ДНР погибла женщина, еще десять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Один человек погиб, еще десять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ, – сообщил Пушилин в «Максе». – В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на территорию рынка погибла женщина 1983 года рождения. Еще семь человек ранены».
В Куйбышевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили мужчина и женщина. В селе Никольское Волновахского муниципального округа тяжелые ранения получил мужчина. Всем пострадавшим, как подчеркнул Пушилин, оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В результате атак повреждены четыре жилых домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, два автобуса, шесть легковых и один грузовой автомобили. Разрушения зафиксированы в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Торез, а также в Володарском, Волновахском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском муниципальных округах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Пушилин сообщил, что в результате действий вооруженных сил Украины в ДНР за день пострадали 17 человек, включая двоих несовершеннолетних.
Днем ранее в результате атак дронов в ДНР пострадали 12 мирных жителей.