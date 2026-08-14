Женщина погибла в результате удара ВСУ по рынку в Горловке

Tекст: Антон Антонов

«Один человек погиб, еще десять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ, – сообщил Пушилин в «Максе». – В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на территорию рынка погибла женщина 1983 года рождения. Еще семь человек ранены».

В Куйбышевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили мужчина и женщина. В селе Никольское Волновахского муниципального округа тяжелые ранения получил мужчина. Всем пострадавшим, как подчеркнул Пушилин, оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В результате атак повреждены четыре жилых домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, два автобуса, шесть легковых и один грузовой автомобили. Разрушения зафиксированы в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Торез, а также в Володарском, Волновахском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском муниципальных округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Пушилин сообщил, что в результате действий вооруженных сил Украины в ДНР за день пострадали 17 человек, включая двоих несовершеннолетних.

Днем ранее в результате атак дронов в ДНР пострадали 12 мирных жителей.