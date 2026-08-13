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Российские войска освободили Петровку в ДНР
Армия России за минувшие сутки взяла под контроль Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).
Подразделения группировки «Центр» освободили Петровку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Доброполья, Грузского, Сергеевки, Рубежного, Райского, Красноподолья, Анновки, Матяшево ДНР и Райполя Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Уланово, Писаревки, Храповщины Сумской области и города Сумы.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Макарово, Новоалександровкой, Купино, Подсреднеим, Кудеевкой, Васильевкой, Светличным, Дергачами и Казачьей Лопанью Харьковской области.
При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Балаклеи, Пристен, Веселого, Червоного Става, Подлимана, Петровки Харьковской области, Святогорска, Старого Каравана и Маяков ДНР.
Потери противника составили свыше 225 военнослужащих, пять бронемашин, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першомарьевки, Никаноровки и Николайпольяе ДНР.
Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Водяное в Харьковской области
Днем ране они освободили харьковскую Щербаковку и запорожское Новое Поле.
А до этого зачистили от противника Васютинское и Торецкое в ДНР.