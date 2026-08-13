МИД: Cтраны НАТО и ЕС нагнетают угрозу в Балтийском регионе

Tекст: Мария Иванова

Страны Североатлантического альянса и Европейского союза целенаправленно усиливают угрозу в Балтийском регионе, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко во время выступления на IV форуме «Арктика-Регионы» в Архангельске.

«Мы видим, как страны НАТО и ЕС искусственно нагнетают напряженность, возрастает угроза инцидентов, в том числе и непреднамеренных. Это та реальность, с которой нам приходится иметь дело и которую, к сожалению, мы должны учитывать в нашем военном планировании», – заявил дипломат.

Замминистра подчеркнул, что российская сторона уже адаптирует свои военные планы к новым условиям, передает РИА «Новости».

По его словам, некогда спокойная территория Балтики теперь стала подвержена конфликтам из-за действий западных государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс готовится к агрессии против России в балтийском регионе.

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