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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    13 августа 2026, 02:40 • Новости дня

    Путин пообедал с экипажем крейсера «Варяг»

    Путин пообедал с экипажем крейсера «Варяг»
    @ Gavriil Grigorov/Russian Governm/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин пообедал с экипажем гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и поблагодарил моряков за проведение учений Тихоокеанского флота.

    «Я хочу поблагодарить командующего, командира и всех вас за учения, за организацию учений», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что нет ничего важнее решения задач на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, но и поддержание боеспособности на других рубежах страны важно.

    Он указал на то, что моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) так же пребывают на «переднем крае».

    «Боеспособность Вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. Это очень важно для страны, для обеспечения ее безопасности», – сказал президент.

    Масштабные учения по защите дальневосточных рубежей начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. Маневры охватили акватории дальневосточных морей, к ним привлекли свыше 13 тыс. военнослужащих, десятки боевых кораблей и авиацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин 12 августа прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Путин также назвал учения Тихоокеанского флота залогом безопасности России.

    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

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    14 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Китай призвал Японию соблюдать послевоенный порядок по Курилам

    Пекин напомнил Токио о необходимости уважать итоги Второй мировой войны

    Китай призвал Японию соблюдать послевоенный порядок по Курилам
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешнеполитическое ведомство КНР отреагировало на протесты японской стороны из-за визита российского лидера Владимира Путина на Курильские острова, напомнив об исторических документах.

    Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал недавнюю поездку президента России Владимира Путина на остров Итуруп, передает РИА «Новости».

    «Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация», – заявил китайский дипломат. Он добавил, что Пекин неизменно выступает за уважение и защиту результатов победы в мировой антифашистской войне.

    Ранее глава российского государства посетил Сахалинскую область, где провел встречу с губернатором Валерием Лимаренко и осмотрел социальные объекты на Итурупе. В ответ МИД Японии выразил протест, поскольку Токио претендует на четыре острова Южных Курил, вошедшие в состав СССР по итогам войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова. Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест из-за этого визита.

    В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Токио о серьезных проблемах при попытках оспорить принадлежность данных территорий.

    Комментарии (8)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов

    Telegraph сообщила о нехватке британских эсминцев для защиты судов от России

    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов
    @ PO PHOT Ray Jones/MOD

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острого дефицита современных эсминцев Королевский военно-морской флот больше не может гарантировать безопасность торговых судов на стратегически важных маршрутах, пишут СМИ.

    Британский военный флот испытывает острую нехватку огневой мощи для противостояния современным угрозам на море, передает издание The Telegraph.

    Аналитики предупреждают, что королевство больше не может гарантировать безопасность своих транспортных конвоев.

    «Мы достигли критической точки, когда количество доступных эсминцев не позволяет выполнять базовые задачи по защите судоходства», – сообщил источник газеты в оборонном ведомстве. Специалисты подчеркивают, что текущее состояние кораблей требует немедленных финансовых вливаний.

    Военный бюджет страны совершенно не успевает за растущими потребностями флота. Эксперты настоятельно призывают правительство пересмотреть стратегию развития военно-морских сил, чтобы избежать потери контроля над ключевыми морскими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти ожидают ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать санкционные суда «теневого флота».

    При этом аналитики указали на критическое истощение военно-морских ресурсов Соединенного Королевства.

    Комментарии (12)
    14 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам следует восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение ближайших двух месяцев для нормализации международной обстановки, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Финский лидер отвечая на вопросы читателей детского журнала Koululaisen, подчеркнул важность скорейшего восстановления политических связей с Россией, передает канал «360».

    «Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», – заявил президент Финляндии.

    По мнению Стубба, переговорный процесс необходимо вести в тесной координации с другими европейскими странами. При этом политик отметил важность выстраивания диалога не только на общеевропейском, но и на двустороннем уровне.

    В июне президент Финляндии Александр Стубб признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    Финский лидер выразил готовность представлять интересы Евросоюза на будущих переговорах с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к дипломатическому разговору с европейцами.

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    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57

    ОАК: Двухместный Су-57 станет пунктом управления дронами

    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит координировать действия интеллектуальных комплексов и отрабатывать боевой искусственный интеллект. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    Новая двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий шестого поколения и использовать его в качестве воздушного пункта управления беспилотными аппаратами, передает ТАСС.

    «Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», – заявил руководитель в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Он подчеркнул важность нововведения для координации таких систем, как «Охотник», а также управления роевыми группами дронов. Пока оператор контролирует беспилотники, летчик сможет полностью сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, отметил Стрелец.

    Кроме того, новая версия самолета будет использоваться для отработки боевого искусственного интеллекта, который сейчас создается специалистами бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стартовали летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Второй пилот новой машины возьмет на себя руководство авиагруппой непосредственно в воздухе.

    Ранее шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан предрек высокий спрос на этот самолет среди иностранных заказчиков.

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    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    14 августа 2026, 11:42 • Новости дня
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Сербии и указал на возрождение нацистских тенденций в Германии.

    «Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «Вестям».

    Он выразил сомнение в том, что немецкий лидер осознает значение слова «опять» в данном контексте.

    Кроме того, руководитель МИД обратил внимание на беспрецедентное давление, оказываемое на сербского президента Александра Вучича. По словам министра, Евросоюз фактически издевается над Белградом, требуя признать независимость Косова и присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение процесса евроинтеграции.

    Действия Брюсселя дипломат охарактеризовал как хамские и беспардонные, сравнив поведение европейских чиновников с политикой «четвертого рейха». При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Сербии выгодные условия сотрудничества, в частности поставки газа, и просит лишь не участвовать в вооружении киевского режима.

    Ранее жители Германии потребовали уволить задавшего вопрос об убийстве русских журналиста Михаэля Мартенса.

    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приготовиться к последствиям европейского лидерства.

    Российский министр напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    14 августа 2026, 11:03 • Новости дня
    Японский сенатор согласился с заявлением Путина о Курилах

    Сенатор Судзуки признал историческую обоснованность слов Путина о Курилах

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат верхней палаты парламента от японской правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки назвал слова президента России Владимира Путина о послевоенном статусе южной части Курильских островов соответствующими действительности и призвал использовать ситуацию для диалога.

    Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки согласился с позицией президента России Владимира Путина касательно южной части Курил, передает ТАСС.

    «По вопросу северных территорий Путин заявил: «У Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны». Это соответствует историческим фактам», – написал японский политик.

    Сенатор также обратил внимание на упоминание исключительно теплых отношений с бывшим премьером Синдзо Абэ. Судзуки воспринял эти слова как призыв к новому руководству страны помнить о добрых связях между государствами. Он задался вопросом о необходимости расценить происходящее как отличный шанс для улучшения двустороннего взаимодействия.

    Политик подчеркнул, что протесты против визитов российского руководства на Итуруп являются проявлением чрезмерной незрелости. Вместо возмущений он посоветовал сохранять спокойствие и готовиться к налаживанию контактов.

    Ранее президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила прибытие российского лидера на Итуруп.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ назвал Курилы навсегда российской землей.

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    14 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    МИД ответил на предложение Турции по «Черноморской инициативе»

    Захарова: Возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку, поэтому возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала инициативу Анкары о создании механизма для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море, следует из сообщения на сайте МИД.

    Ранее турецкая сторона предложила объявить мораторий на военные операции в Черном море.

    «Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как «Черноморская инициатива», в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее – ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно», – отметила Захарова.

    Дипломат подчеркнула отсутствие предпосылок для улучшения текущей ситуации. По ее словам, российская сторона не видит оснований для половинчатых решений, так как они предоставят противнику возможность для отдыха и перегруппировки сил.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил сторонам конфликта мораторий на военные действия в Черном море.

    Власти Украины выступили с инициативой о взаимном прекращении атак на гражданскую инфраструктуру.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии официальных инициатив от Анкары.

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    14 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Трамп приказал вернуть старые катапульты на новые авианосцы

    Трамп поручил ВМС отказаться от электромагнитных катапульт в пользу паровых

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США поручил ВМС США убрать передовую систему запуска истребителей с новейших авианосцев и вернуться к традиционным паровым катапультам.

    Глава Белого дома распорядился демонтировать новейшую электромагнитную систему запуска самолетов (EMALS) с авианосцев класса Ford, передает Associated Press.

    Новое требование обойдется в миллиарды долларов и вернет самые современные корабли ВМС к системе, которая сложнее в обслуживании и требует большего экипажа.

    Меморандум предписывает Пентагону и ВМС в течение двух месяцев представить план отказа от EMALS. Кроме того, электромагнитные оружейные подъемники на авианосцах также должны быть заменены. Изменения коснутся четвертого корабля класса Ford – USS Doris Miller, тогда как уже построенные или находящиеся на продвинутой стадии строительства авианосцы останутся без изменений.

    Трамп критиковал новую технологию еще во время своего первого срока в 2017 году. «Вы перейдете на чертов пар», – заявлял он тогда журналу Time. При этом новейшие китайские авианосцы уже используют электромагнитные катапульты, а Франция планирует установить такую систему на свой новый корабль.

    Компания General Atomics, производитель EMALS, предупредила, что отказ от системы на USS Doris Miller требует тщательного пересмотра. Представители компании отметили, что работы по установке катапульт и тормозных механизмов на этом корабле уже выполнены наполовину, и смена курса приведет к серьезным рискам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после рекордного похода.

    Военно-морские силы США запланировали постройку новых крупных надводных кораблей с ядерной энергетической установкой. Американское ведомство рассчитывает получить 15 новейших линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

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    14 августа 2026, 11:53 • Новости дня
    Лавров: Россия ждет реакцию Белграда на вопрос журналиста об «убийстве русских»

    Лавров: Россия ждет реакцию Белграда на вопрос журналиста об убийстве русских

    Tекст: Вера Басилая

    Москва ожидает официальной позиции сербского руководства на вопрос немецкого журналиста о том, как европейцы могут помочь Украине «убивать больше русских», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, российское дипломатическое ведомство ждет ответа Белграда на высказывание корреспондента Михаэля Мартенса, передают «Вести».

    Комментируя произошедшее, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил замешательство президента Сербии Александра Вучича.

    «Кстати, насчет этой ситуации, когда на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича этот вопрос прозвучал. Я видел, что президент Сербии Александр Вучич просто опешил», – заявил глава МИД.

    По словам дипломата, Россия рассчитывает получить комментарий от сербских партнеров. Лавров особо подчеркнул огромный вклад этого государства в историческую победу над нацизмом.

    Ранее военкор Александр Коц заметил отсутствие реакции президента Сербии на слова немецкого журналиста.

    Посольство России в Сербии назвало этот вопрос корреспондента прямым подстрекательством к насилию над россиянами.

    Российское дипломатическое представительство в Берлине раскритиковало человеконенавистнические высказывания репортера издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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    14 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Захарова связала отзыв послов Румынии и Молдавии с едиными методичками

    Захарова: Отзывая послов, Молдавия и Румыния отрабатывают единые методички

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отзыв Молдавией и Румынией своих дипломатических представителей из России является попыткой оправдать собственные провалы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В прошлом месяце власти Румынии тоже отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном. Очевидно, что и те, и другие отрабатывали единые методички в попытках возложить на нашу страну ответственность за свои неудачи», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Молдавии отозвал посла из России для консультаций после падения беспилотника.

    В прошлом месяце Румыния объявила о высылке российского дипломата из-за инцидентов с дронами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала дать надлежащий ответ на недружественные действия Бухареста.

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    14 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Командование NORAD признало уязвимость США перед атаками дронов

    В NORAD заявили о неготовности США к внутренним атакам беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Американская система противовоздушной обороны оказалась неспособна отражать удары беспилотных летательных аппаратов, запускаемых непосредственно с территории страны.

    Соединенные Штаты не располагают достаточными возможностями для защиты от беспилотников, атакующих объекты изнутри страны, передает издание The War Zone.

    Заместитель командующего Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал-лейтенант Блез Фроули обратил внимание на серьезные пробелы в национальной безопасности.

    «Мы не готовы к угрозе, исходящей от малых беспилотных систем внутри нашей родины», – подчеркнул высокопоставленный военный. По его словам, текущие радары и системы перехвата ориентированы исключительно на внешние угрозы.

    Коммерческие дроны становятся все более доступными, что повышает риски диверсий против критической инфраструктуры. Военное руководство призывает к скорейшей модернизации систем обнаружения и нейтрализации подобных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия оказалась не готова к современной войне с применением беспилотников.

    Неизвестные дроны неоднократно нарушали воздушное пространство военных баз в Калифорнии и Огайо.

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    14 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Главврач больницы на Курилах рассказала о простоте и харизме Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Главный врач Курильской центральной районной больницы Елена Мацишина рассказала, что посетивший медучреждение президент Владимир Путин прост в общении и обладает сильной харизмой.

    Главный врач Курильской центральной районной больницы Елена Мацишина поделилась впечатлениями от визита Владимира Путина. По ее словам, Путин приятно поразил простотой в общении, передает РИА «Новости».

    «Вот просто разговариваешь с человеком, и он быстро реагирует в ответ, может пошутить. Харизма, одним словом. Хочется с ним беседовать и беседовать», – рассказала медик.

    В ходе визита Владимиру Путину продемонстрировали современное медицинское оборудование и доложили о текущей работе учреждения. Мацишина добавила, что президент выразил искреннюю благодарность коллективу больницы за их добросовестный труд.

    Накануне президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Во время визита на Итуруп Путин пообщался с местными жителями возле школы.

    Настоятель Богоявленского храма Роман Филиппов назвал Путина очень внимательным человеком.

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    14 августа 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин проинформировал Совбез об итогах учений Тихоокеанского флота

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин проинформировал участников совещания постоянных членов Совбеза об итогах учений Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, которые глава государства посетил на этой неделе», – говорится в сообщении Кремля на платформе Max.

    Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, главной темой которого стала защита духовно-нравственных ориентиров в сфере отечественных креативных индустрий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

    Глава государства проинспектировал масштабные маневры с борта крейсера «Варяг».

    Российский лидер назвал данные тренировки залогом безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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