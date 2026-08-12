Эксперт объяснил рост ВВП России устойчивостью экономики

Эксперт Еремкин спрогнозировал рост российской экономики до 1,2% в 2026 году

По словам эксперта, положительная динамика сохраняется не только по итогам квартала. «Помесячная динамика устойчиво положительная, поэтому наблюдаемый результат не является каким-то всплеском или статистической аномалией», – отметил Еремкин. Он подчеркнул, что основные факторы роста имеют системный характер. Одним из них остается потребительский спрос, который поддерживается накопленными населением резервами. Одновременно увеличиваются объемы производства в обрабатывающей промышленности.

«Обрабатывающая промышленность растет не только в оборонной составляющей, но и в гражданских отраслях – машиностроении, фармацевтике и пищевке», – заявил эксперт. Еремкин считает, что текущие показатели являются результатом действия уже сформированных в экономике механизмов. При этом, несмотря на сохраняющиеся риски, властям удается поддерживать макроэкономическую стабильность.

Отдельно эксперт отметил ситуацию с инфляцией и рынком труда. По его словам, рост цен находится на контролируемом уровне около 6%, а проводимая правительством и Центральным банком политика позволяет одновременно поддерживать экономическую активность и ограничивать ценовое давление.

Рынок труда, по оценке Еремкина, также сохраняет устойчивость. Реальные зарплаты с учетом инфляции за первые пять месяцев года выросли на 7,2%, тогда как уровень безработицы остается низким.

Дефицит работников, который ранее рассматривался преимущественно как фактор, сдерживающий развитие бизнеса, постепенно приобретает противоположный эффект. Компании вынуждены активнее внедрять новые технологии и совершенствовать производственные процессы, чтобы компенсировать нехватку персонала. «Дефицит кадров, который еще недавно воспринимался как ограничение, становится драйвером повышения производительности и внедрения процессных инноваций, когда компании активнее внедряют новые технологии», – пояснил эксперт.

По прогнозу Еремкина, сохранение устойчивого внутреннего спроса, роста промышленного производства, постепенное восстановление инвестиционной активности и контролируемой инфляции может обеспечить российской экономике рост в диапазоне 0,7–1,2% по итогам 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстат зафиксировал рост российской экономики во втором квартале на 1,3%. Министр экономического развития Максим Решетников заявил о преодолении негативных тенденций начала года. Президент России Владимир Путин назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП.