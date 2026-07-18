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Глагол «махаю» стал литературной нормой
Литературная норма глагола «махать» расширилась, слово «махаю» стало равноправным вариантом глагола «машу», сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова.
«Еще недавно литературная норма признавала только формы машу – машешь – машет и так далее, а у форм махаю – махаешь – махает были пометы «разговорное», – приводит слова Кузнецовой РИА «Новости».
Она отметила, что язык стремится к унификации, поэтому формы без чередования закрепились в речи, и их используют образованные люди.
По словам Кузнецовой, эта тенденция зафиксирована в «Большом словаре ударений» издания 2025 года, где «машу» и «махаю» указаны как равноправные варианты.
На портале «Грамота.ру» подчеркнули, что грамматические нормы не определяются одним изданием, а формируются совокупностью орфоэпических, толковых и орфографических словарей.
Отмечается, что орфографический словарь русского языка как государственного также закрепляет варианты «машу» и «махаю» как равноправные. Сейчас устойчивое чередование «х» и «ш» сохраняется лишь у небольшого числа глаголов, среди которых названы пары «пахать» – «пашу» и «брехать» – «брешет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, перечень официальных изданий, фиксирующих нормы литературного русского языка, планируется расширить за счет словарей аббревиатур, омонимов и фразеологизмов.
Институт русского языка имени Виноградова в 2025 году закрепил в словаре равноправные варианты произношения «миллион» и «мильон», а также «миллиард» и «мильярд».