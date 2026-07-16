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Белоусову доложили о применении системы «Свод» в войсках
Минобороны сообщило об успешном применении системы «Свод» в войсках
Командующий объединением группировки «Центр» генерал–майор Константин Нечаев доложил министру обороны Андрею Белоусову об успешном использовании системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «Свод», и выстроенной автоматизированной системе огневого поражения.
Командующий группировкой войск «Центр» генерал-майор Константин Нечаев проинформировал министра обороны о результатах внедрения передовых технологий, передает Минобороны.
За десять месяцев тестирования информационного комплекса «Свод» в объединении сформировали надежную автоматизированную систему огневого поражения.
«В подразделениях объединения, где данная система используется, все отзываются о ее работе только положительно», – подчеркнул командующий.
Инновационный подход позволил организовать четкий и согласованный обмен данными между тактическими подразделениями. Это значительно повысило уровень координации военнослужащих непосредственно на линии боевого соприкосновения.
В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов анонсировал поэтапное внедрение системы «Свод» во все группировки войск.
Разработку данной цифровой платформы курирует заместитель главы военного ведомства по IT-направлению Дмитрий Щербинин.
Глава Минобороны пообещал завершить боевую апробацию единой сети к сентябрю текущего года.