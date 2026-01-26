  • Новость часаГазпром сообщил о новом рекорде поставок газа потребителям в России
    Опыт СВО привел США к попытке создания «танка будущего»
    Китаисты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    При атаке США военные Венесуэлы сделали два выстрела из ПЗРК «Игла-С»
    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года
    Клинтон и Обама призвали американцев к протесту
    В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    26 января 2026, 13:05 • Новости дня

    «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Объемы производства боевого стрелкового оружия на заводах «Калашникова» вырастут в 2026 году, причем основной рост придётся на востребованные в зоне СВО модели, такие как АК-12К и СВЧ, сообщили в концерне.

    Концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство боевого стрелкового оружия, подтвердившего свои высокие характеристики в ходе спецоперации на Украине, пишет Telegram-канал концерна.

    По информации пресс-службы, основной рост производства касается изделий, которые особенно востребованы на передовой: среди них укороченный 5,45 мм автомат АК-12К и 7,62 мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).

    Также отмечается, что на стабильно высоком уровне остается заказ на 5,45 мм автомат АК-12, который является основным индивидуальным стрелковым оружием военнослужащих России. С начала СВО объемы производства вооружения концерна заметно выросли, а ассортимент ежегодно расширяется с учетом запросов заказчиков.

    В 2025 году «Калашников» в короткие сроки освоил выпуск новейших укороченных автоматов АК-12К и АК-15К, а также вывел в производство другие ключевые изделия. По итогам прошлого года план выпуска БСО был выполнен полностью, вся продукция была своевременно отгружена клиентам.

    Генеральный директор концерна Алан Лушников заявил: «Концерн вошел в 2026 год с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем когда-либо. Заверяем, что все задачи, поставленные перед нами, будут выполнены благодаря расширению и совершенствованию производственных мощностей и высокопрофессиональному коллективу специалистов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выпустил обновленный ППК-20 с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Компания создала автомат АК-12К для штурмовиков за полгода.

    В конце 2025-го «Калашников» завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам.

    24 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    24 января 2026, 20:49 • Новости дня
    New York Post описала принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора»

    New York Post: Эффект «Дискомбобулятора» напоминает взрывную звуковую волну

    Tекст: Мария Иванова

    В результате предполагаемого применения секретного устройства под названием «Дискомбобулятор» охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро испытала кровотечения и сильные болезненные ощущения, схожие с воздействием мощной звуковой волны, пишет New York Post.

    Действие секретного американского оружия под названием «Дискомбобулятор» (Discombobulator) похоже на мощную звуковую волну, сообщает New York Post.

    Свидетель, участвовавший в операции, рассказал изданию: «В какой-то момент они запустили что-то, не знаю, как описать, было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри».

    Согласно публикации, предполагается, что это оружие использовали во время атаки на Венесуэлу. После применения этого устройства охранники президента Венесуэлы Николаса Мадуро упали на колени, у них началась рвота с кровью и открылось носовое кровотечение, передает РИА «Новости»

    Информацию о существовании «Дискомбобулятора» в субботу подтвердил президент США Дональд Трамп.

    Представители Пентагона при этом рекомендовали обратиться в Белый дом, чтобы уточнить, кто придумал название этого секретного средства.

    Ранее эксперты описали характеристики этого устройства, использованного во время штурма резиденции Николаса Мадуро.

    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    23 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Состояние главы Czechoslovak Group, поставлявшей оружие Украине, Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов благодаря росту акций компании на бирже.

    Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, на которые обратил внимание Коммерсантъ, состояние владельца Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов, что сделало его самым богатым предпринимателем мировой оборонной индустрии.

    33-летний бизнесмен занял третье место среди самых обеспеченных людей до 40 лет, уступив только Лукасу Уолтону и Марку Матешицу. Рост капитала Стрнада за начало 2026 года составил 2,7 млрд долларов, что связано с успешным размещением акций Czechoslovak Group на Амстердамской бирже. В первый день торгов стоимость бумаг выросла на 32%, а стартовая цена в 31,5 евро за акцию привела к оценке холдинга более 31 млрд евро.

    Czechoslovak Group, унаследованная Стрнадом от отца, является одним из ведущих производителей вооружений в ЕС и поставляет продукцию на Украину. В портфеле компании – боеприпасы, военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехника и самоходные артиллерийские установки. Штат предприятия насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

    Стрнад стал генеральным директором CSG в 21 год, а спустя пять лет полностью возглавил компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Чехии Яромир Зуна отказался ехать на Украину по приглашению украинской стороны.

    Крупные поставки вооружения на Украину привели к заметному сокращению арсеналов США. Власти Сербии усилили контроль за экспортом оборонной продукции, чтобы не допустить ее попадания на Украину.

    23 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность

    Глава Белоруссии Лукашенко лично привел части армии в боевую готовность

    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность
    @ БелТА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Александр Лукашенко лично контролирует текущую проверку белорусских войск, минуя министерство обороны и генеральный штаб, что стало важной особенностью инспекции.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично приводит воинские части страны в боевую готовность, передает Белта. По словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, нынешняя проверка вооруженных сил отличается тем, что президент осуществляет это действие напрямую, без участия министерства обороны и генерального штаба.

    Вольфович отметил, что глава государства держит процесс проверки под личным контролем и получает оперативную информацию о ходе мероприятий. Он добавил: «Только что мною было доложено о прибытии контрольной группы из сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как была готова бригада к получению задачи, чем она сейчас занимается. Президент постоянно держит на контроле ход проверки».

    Госсекретарь также допустил, что Лукашенко может неожиданно прибыть в одну из частей, подчеркнув, что такое посещение будет неожиданным как для проверяющих, так и для военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Вольфович сообщил, что одно из механизированных соединений Белоруссии приведено в боевую готовность в штатах мирного времени.

    Напомним, что внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии 16 января по поручению президента Александра Лукашенко. До этого полную проверку боеготовности армии провели в Белоруссии в октябре.

    26 января 2026, 09:52 • Новости дня
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия остается на втором месте в мире по уровню военной мощи в начале текущего года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

    Россия сохраняет за собой второе место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Global Firepower.

    В исследовании учитываются более 60 различных факторов, включая экономику, географическое положение, логистику и другие параметры, всего проанализированы 145 стран.

    В сообщении на сайте рейтинга отмечается: «По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран». Первую строчку традиционно удерживают США, третью – Китай.

    Кроме России, США и Китая, в первую десятку вошли также Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия. Аналитики подчеркивают, что рейтинг создается с 2005 года и считается одним из самых авторитетных в военной сфере.

    В отдельном рейтинге военно-морских сил по общему тоннажу Россия занимает третье место в мире, уступая лишь США и Китаю. Global Firepower входит в сеть Military Factory, предоставляя подробные данные о состоянии вооруженных сил разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

    Эксперт усомнился в лидерстве США в рейтинге военной мощи.

    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира.

    24 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности сразу в нескольких населенных пунктах региона, призвав жителей спуститься в укрытия.

    О введении режима ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Город Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность», – написал он в своем Telegram-канале.

    Гладков настоятельно рекомендовал жителям незамедлительно спуститься в подвальные помещения и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

    Власти региона продолжают информировать население о текущей ситуации и мерах безопасности.

    Ранее в Белгородской области неоднократно объявлялись подобные режимы из-за угрозы ракетных обстрелов. Губернатор просит соблюдать осторожность и следовать указаниям экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО отразила атаку воздушных целей над Белгородом и округом. При обстреле были повреждены объекты энергетического комплекса и несколько частных домов.

    В результате атаки беспилотника в городе Шебекино погиб один человек, его автомобиль полностью сгорел. В результате атак украинских дронов также пострадала местная жительница.

    25 января 2026, 05:25 • Новости дня
    Бывший глава НИИ Минобороны признался в получении 7 млн рублей от коллег

    Tекст: Денис Тельманов

    Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны, признавшего получение семи млн рублей от сотрудников.

    Как передает ТАСС, бывший начальник 27-го Центрального НИИ Министерства обороны Андрей Протасов признался в незаконном получении денежных средств от сотрудников своего института, однако не согласился с квалификацией преступления.

    По данным судебных документов, Протасов требует переквалифицировать его действия со статьи о получении взятки на превышение или злоупотребление должностными полномочиями.

    По информации следствия, с 2020 по 2025 год он получал взятки за включение коллег в инициативную научную группу, что давало им возможность получать дополнительные выплаты и покровительство по службе.

    Всего Протасову вменяют три эпизода превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями, четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере, два эпизода получения крупной взятки и один – значительной взятки.

    С 2014 по 2024 год 27-й Центральный НИИ исполнял многомиллионные госконтракты по внедрению современных технологий. В обязанности Протасова входило создавать научные группы с выплатами стимулирующего характера их участникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два обвиняемых получили реальные сроки и штраф за мошенничество при исполнении оборонного заказа, ущерб по делу составил более 470 млн рублей.

    Московский гарнизонный военный суд назначил Андрею Жежуку пять лет строгого режима за получение взятки. Суд также назначил Владимиру Демчику семь лет лишения свободы за получение взятки в размере 1 млн рублей.

    25 января 2026, 03:46 • Новости дня
    В Белгороде ударом ВСУ повреждена насосная станция системы отопления домов

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ракетного обстрела Белгорода была остановлена насосная станция, из-за чего несколько домов остались без отопления.

    Работа насосной станции, обеспечивающей теплом жилые дома микрорайона Харьковская гора, была остановлена после ракетного удара ВСУ, сообщил мэр города Валентин Демидов.

    «После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре», – написал Демидов в своем Telegram-канале.

    По его словам, аварийные бригады уже прибыли на место, чтобы восстановить подачу тепла, и оборудование планируют запустить в течение ближайшего времени.

    Кроме того, Демидов сообщил, что в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, возгорание во дворе многоэтажного дома было оперативно ликвидировано.

    Одна из машин, находившихся рядом, была своевременно отогнана, а хозяйственная постройка в частном секторе получила повреждения из-за пожара.

    Мэр отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли по Белгороду самый интенсивный с начала спецоперации обстрел.

    В результате атаки были повреждены объекты энергетики города. При обстреле возникли возгорания и разрушились частные строения. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ предположительно использовали системы HIMARS.

    23 января 2026, 14:31 • Новости дня
    Военный заявил о способности ЗРК «Тор» сбивать любые дроны

    Военный: ЗРК «Тор» успешно сбивал БПЛА разных типов и размеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» показал высокую эффективность против дронов различных конструкций и видов двигателей, отмечают военные.

    О возможностях зенитно-ракетного комплекса «Тор» рассказал старший оператор дивизиона 57-й бригады группировки войск «Восток» в эфире канала «Россия 1». Военный подчеркнул, что для ЗРК не имеет значения, какой двигатель установлен на беспилотнике – электрический или механический.

    «Нет разницы, на каком [типе двигателя дрон летит] – то ли электричка, то ли механичка, она [цель] в любом случае будет сбита. В основном БПЛА самолетного типа, которые на Россию летят, мы их сбиваем», – заявил он.

    Комплекс «Тор» был изначально спроектирован для борьбы с традиционными летательными аппаратами, однако сейчас успешно применяется против современных угроз, включая БПЛА. Российские расчеты регулярно фиксируют и уничтожают различные типы беспилотников, в том числе самолетного типа, независимо от используемого топлива или высоты полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители концерна заявили, что зенитные комплексы «Тор» показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников.

    До этого на выставке Aero India назвали основные преимущества ЗРК «Тор». А в Белоруссию уже прибыла батарея российских комплексов «Тор-М2».

    25 января 2026, 07:53 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продолжили наступление на нескольких участках фронта, уничтожив технику и позиции ВСУ, а также продвинулись до 550 метров в Сумской области.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка войск «Север» наращивает интенсивность ударов по позициям и логистическим маршрутам ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

    В Сумской области продолжаются ожесточенные бои, авиация и артиллерия регулярно наносят удары по противнику. ВСУ перебрасывают расчеты БпЛА, используют танки и советское вооружение для обороны.

    Штурмовые подразделения России продвинулись на четырех участках в Сумском районе и на трех в Глуховском районе, общее продвижение составило до 550 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло, однако авиация ВКС России атаковала позиции 103-й бригады ТРО в районе Будков.

    В Черниговской области была уничтожена площадка запуска дальних БпЛА и пункты дислокации 433-го батальона ВСУ, откуда наносились удары по российской территории.

    На Харьковском направлении российские войска также продолжают постепенное продвижение, авиация наносит точечные удары по тыловым районам ВСУ, активно применяются «Герани», тяжелая артиллерия и «Солнцепеки».

    Возле Старицы зафиксировано продвижение на двух участках до 250 метров, в лесах Симиновки занято три опорных пункта ВСУ и продвижение на 300 метров.

    В Волчанских Хуторах «Солнцепеки» нанесли удары по позициям ВСУ, а штурмовые группы России продвинулись на 200 метров.

    В районе Хатнего российские бойцы продвинулись на семи участках по лесопосадкам. Украинское командование продолжает отправлять личный состав на позиции, разрушенные авиаударами, в результате чего за сутки уничтожено три боевые группы противника.

    На Липцовском направлении изменений нет, но продолжается уничтожение транспорта ВСУ FPV-дронами.

    За сутки потери ВСУ составили более 180 человек, из них свыше 100 в Сумской и более 80 в Харьковской области.

    В Сумской области уничтожены танк Т-64, РСЗО «Град», станция РЭБ, 14 внедорожников, грузовик, багги, пять ПУ БпЛА, четыре станции «Старлинк», три антенны связи, 37 самолетных БпЛА, восемь БпЛА «Баба Яга», два склада матсредств и склад ГСМ.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены БТР М113, гаубицы Д-20 и М101, три миномета, станция РЭБ «Анклав», два внедорожника, два багги, шесть ПУ БпЛА, три станции «Старлинк», антенна связи, 29 самолетных БпЛА, девять БпЛА «Баба Яга», два роботизированных комплекса и склад матсредств.

    На Великобурлукском направлении уничтожено три внедорожника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили более пятидесяти украинских беспилотников в Брянской, Краснодарском крае и еще четырех областях.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по заводу, производящему дальнодействующие беспилотники, в ответ на атаки Киева на гражданские объекты.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Старицы в Харьковской области.

    24 января 2026, 16:31 • Новости дня
    НАТО объявило о создании роботизированной обороны на границе с Россией

    Генерал НАТО Ловин: Мы увеличим запасы вооружений на границе с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный альянс НАТО готовит масштабное усиление обороны на восточных рубежах с акцентом на роботизацию и технические решения, пишут западные СМИ.

    НАТО планирует создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил бригадный генерал НАТО Томас Ловин в интервью Welt am Sonntag, отмечает РИА «Новости». Альянс намерен минимизировать постоянное присутствие военных, делая ставку на роботизированные системы, датчики и технические заграждения.

    По словам Ловина, в течение ближайших двух лет в приграничных странах НАТО значительно увеличится военная инфраструктура. Будет построено больше складов вооружений и боеприпасов, а также переброшено дополнительное оборудование. Генерал отметил, что «мы увидим заметно большие запасы вооружений, чем прежде, в странах НАТО на границе с Россией».

    Новую оборонительную систему планируют сделать многоуровневой и сложной. В нее войдут автоматизированные и роботизированные оружейные комплексы, системы разведки и наблюдения. Ловин подчеркнул, что защита восточного фланга будет опираться преимущественно на современные технологии, а не на массовое присутствие солдат.

    Ловин занимает пост заместителя начальника штаба по оперативному управлению в сухопутном командовании НАТО в турецком Измире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Прибалтики уже выразили опасения по поводу геополитических рисков, связанных с 2026 годом.

    Кроме того, Польша запустила производство противопехотных мин для оборонительных целей на границе с Россией и Белоруссией.

    А глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин отметил рост напряженности в мире и обвинил Запад в подготовке к возможным военным действиям.

    25 января 2026, 07:37 • Новости дня
    ПВО уничтожила 52 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Минувшей ночью российские силы ПВО успешно ликвидировали более полусотни украинских беспилотников в Брянской, Краснодарском крае и еще четырех областях.

    Оперативные средства противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника самолетного типа, передает РИА «Новости».

    В сообщении Минобороны уточняется, что 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 15 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, четыре – над Орловской областью, а также по три беспилотника уничтожены над Белгородской и Астраханской областями.

    В ведомстве подчеркнули, что все аппараты были ликвидированы силами дежурных расчетов ПВО за один ночной период. О жертвах и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Средства ПВО за 12 часов уничтожили девять беспилотников самолетного типа, пять из которых сбили над Белгородской областью.

    В Энергодаре в результате атаки с применением беспилотника квадрокоптерного типа был поврежден автомобиль скорой помощи, при этом медицинский персонал и водитель не пострадали.

    25 января 2026, 00:49 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК прострелили колеса машины при попытке мобилизации в Днепропетровске

    Tекст: Денис Тельманов

    В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования применили огнестрельное оружие против автомобиля мужчины, пытавшегося избежать мобилизации.

    По информации издания «Страна», инцидент произошел в Днепропетровске на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

    Сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать мужчину, однако он оказал сопротивление и угрожал ножом работникам ТЦК, пишет источник.

    После этого представители ТЦК открыли огонь по колесам его автомобиля, чтобы предотвратить побег. Другие подробности инцидента пока не раскрываются, отмечает издание.

    В последние месяцы на Украине участились случаи силовой мобилизации, когда мужчин задерживают в общественных местах, а попытки уклонения от службы становятся все более опасными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата задержали мужчину прямо на катке в Одессе.

    Военнослужащий Украины, сдавшийся у Димитрова, предложил российским военным координаты территориального центра комплектования для возможного авиаудара.

    Во Львове сотрудник территориального центра комплектования толкнул девушку, пытавшуюся защитить своего молодого человека от принудительного призыва.

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Опыт СВО привел США к попытке создания «танка будущего»

    В США показан прототип новой модификации танка Abrams, созданный явно по итогам применения американской бронетехники на полях украинской спецоперации. Какие недостатки обнаружились у Abrams на службе в рядах ВСУ и как американцы хотят их исправить с помощью «танка будущего»? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Почему хохлома важнее маркетинга

      Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Как США копают под Китай через Иран

      Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русские возвращаются сами к себе

      На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

