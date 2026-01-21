«Калашников» выпустил обновленный ППК-20 с учетом опыта СВО

«Калашников» начал выпускать обновленный ППК-20 с учетом опыта СВО

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» начал выпускать усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20, модернизированный с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал концерна.

Производство оружия ведется в рамках государственного контракта 2026 года. Ранее концерн полностью выполнил контракт 2025 года, отгрузив все ППК-20 заказчику в декабре.

ППК-20 серийно поставляется различным силовым структурам России и экспортируется за рубеж. В прошлом году производство этой модели было существенно увеличено, а также были улучшены тактико-технические и эргономические характеристики.

В обновленной версии расширена линейка применяемых патронов: основным боеприпасом является высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, однако возможна работа с большинством патронов 9х19 российского и иностранного производства. Оружие оснащено регулируемым, складывающимся на правую сторону прикладом и двухсторонним переводчиком предохранителя.

Гендиректор концерна Алан Лушников заявил: «На сегодняшний день ППК-20 является одним из лучших пистолетов-пулеметов в своем классе в мире на ближайшие двадцать лет. И «Калашников» прилагает максимум усилий, чтобы своевременно и в полном объеме обеспечивать заказчиков продукцией, которая подтвердила свою высокую эффективность в зоне проведения СВО».

Основные характеристики ППК-20: масса без магазина – 2,7 кг, длина ствола – 183,5 мм, вместимость магазина – 30 патронов. В боевом положении длина составляет 600–660 мм, в походном со сложенным прикладом – 415 мм, с прибором малошумной стрельбы показатели увеличиваются соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода.

Концерн в конце декабря завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам. Компания также поставила ударные комплексы «Куб-2» по контракту.