Глава Каховского округа Херсонской области Филипчук попал под атаку БПЛА
Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук рассказал, что его автомобиль подвергся атаке дронов на трассе, но обошлось без жертв.
По информации, опубликованной в Telegram-канале Павла Филипчука, его автомобиль подвергся атаке дронов, передает РИА «Новости».
Филипчук сообщил, что вместе с коллегой смог выжить благодаря маневру машины, а автомобиль удалось удержать на трассе. Первый дрон не попал в машину, также удалось избежать встречи со встречным транспортом.
Филипчук добавил, что им удалось уйти от следующего дрона, при этом никто не пострадал. В сообщении Филипчук подчеркнул, что это не первая попытка покушения на него, и выразил уверенность, что подобные угрозы будут продолжаться. По его словам, «нацисты пытаются нас запугать, но это им не удастся».
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Херсонскую область.
Также Сальдо сообщил об уничтожении 12 БПЛА в Херсонской области.