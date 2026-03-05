  • Новость часаВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область
    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян
    В Госдуме заявили о реальной угрозе Орбану из Киева
    Аракчи: США ждет катастрофа при наземном вторжении в Иран
    «Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    17 комментариев
    5 марта 2026, 21:53 • Новости дня

    ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область

    Сальдо сообщил о работе ПВО по украинским беспилотникам в Хесонской области

    ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска организовали масштабный налет беспилотных аппаратов на Херсонскую область, сейчас активно действуют расчеты противовоздушной обороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    В Херсонской области фиксируются попытки массированного применения беспилотников Вооруженными силами Украины, сообщил в Telegram-канале Сальдо. По его словам, в настоящее время по всему ругиону активно работают системы противовоздушной обороны.

    Сальдо уточнил, что противник пытается задействовать большое количество беспилотных летательных аппаратов, чтобы нанести удары по объектам региона.

    Ранее в результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области погибли пять полицейских. Еще шесть человек получили ранения и находятся в больнице.

    Сальдо сообщил о гибели активистки «Молодой гвардии Единой России» при атаке ВСУ.

    5 марта 2026, 06:48 • Новости дня
    В Волчанских Хуторах нашли обезглавленные тела солдат ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные обнаружили в Харьковской области обгоревшие тела украинских бойцов, которые были специально изуродованы сослуживцами для осложнения процедуры идентификации, сообщил источник в силовых структурах.

    Сожженные и изуродованные останки военнослужащих противника были найдены в подвалах бывших жилых домов в Волчанских Хуторах, сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что останки были обуглены, у части тел отрезаны конечности и даже головы.

    По оценке силовиков, высока вероятность, что таким жутким способом бойцы ВСУ пытались сохранить фрагменты для будущего опознания и официального признания погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «Севера» в конце февраля зачистили более десяти домовладений непосредственно в Волчанских Хуторах.

    Российские военные в Волчанске ранее фиксировали попытки ВСУ сжечь тела погибших для затруднения их опознания. В ходе освобождения села Искра бойцы также обнаружили в подвале десятки тел украинских военнослужащих.

    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»

    Орбан: Венгрия использует политическую и финансовую силу против Киева для запуска «Дружбы»

    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении добиться от Киева возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с помощью политических и финансовых мер.

    Венгрия не намерена идти на компромиссы с Киевом и будет добиваться возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» силой, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Он уточнил, что речь идет не о военной, а о политической и финансовой силе, которую Будапешт намерен применить в отношении украинских властей, передает ТАСС.

    По словам Орбана, его правительство будет настаивать на прекращении нефтяной блокады и рассматривает ситуацию как «битву с Украиной». «Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», – заявил премьер-министр, выступая в Торгово-промышленной палате страны.

    Он подчеркнул, что Украина обязана восстановить работу трубопровода и выполнять условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом, не препятствуя энергоснабжению стран ЕС. Орбан заверил, что Венгрия не боится подобных противостояний и будет настаивать на своих требованиях.

    Напомним, что российская нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Будапешт ранее заявлял, что технических препятствий для поставок нет, а блокировка осуществляется Киевом по политическим мотивам. В ответ на это Венгрия ограничила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала выделение ей военного кредита от ЕС на 90 млрд евро. Также правительство страны пообещало не поддерживать никакие решения Евросоюза в пользу Украины до возобновления транзита нефти.

    Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.

    Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

    Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.


    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 02:40 • Новости дня
    Подполье заявило о ненависти к Зеленскому у жителей Харькова, Одессы и Николаева

    Tекст: Катерина Туманова

    Во многих областях Украины жители связывают тяжелую жизненную ситуацию с пребыванием в оккупированном Киевом режиме и обвиняют Владимира Зеленского в предательстве, рассказали в пророссийском подполье.

    «В Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве – ненависть к Зеленскому – абсолютный мейнстрим. Люди считают, что они в оккупации у киевского режима. Они прямо обвиняют Зеленского в том, что он их сдал, бросил под обстрелы, а сам отсиживается», – рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

    В центре страны, например, в Киеве, Черкассах, Полтаве и Виннице, наблюдается раскол в общественных настроениях. Источник утверждает, что отключения света, холод и мобилизация заставили многих жителей этих городов изменить мнение о власти.

    Примером этого стало видео из Киева, где Зеленскому пожелали «сгореть в крематории», что, по словам информатора, отражает реальное настроение в народе.

    На западе Украины, в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, влияние радикальных националистических групп по-прежнему ощущается, однако и там поступают сообщения о недовольстве.

    Представитель подполья сообщил, что матери мобилизованных солдат проклинают Зеленского и его правительство. Кроме того, даже среди радикалов есть те, кто ненавидит Зеленского за то, что, по их мнению, он намерен уступить территории и не даст победить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним. Военэксперт Марочко сообщал, что ВСУ боятся дефицита снарядов из-за войны против Ирана.

    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского

    Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»

    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.

    Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.

    Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.

    Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».

    Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.

    Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины

    Полянский сообщил о признании ЕС опасности проникновения оружия с Украины

    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы.

    Европейская комиссия признала риск нелегального ввоза оружия с Украины в страны Евросоюза. На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред России Дмитрий Полянский заявил, что эксперты ЕС в рабочем документе к новой директиве по борьбе с незаконным трафиком оружия указали на возможность появления миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о том, что оружие, поставляемое на Украину, может быть разворовано и в итоге использоваться против европейцев. Дипломат заявил: «Сколько раз мы предупреждали о том, что поставляемое на Украину оружие разворовывается при прямом попустительстве нынешней власти и скоро начнет стрелять в самих европейцев? Этой проблемой наконец-то озаботилась Еврокомиссия».

    По информации Еврокомиссии, с 2022 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине увеличилось на 5000%. Полянский напомнил, что закупка вооружения для Киева финансируется за счет европейских налогоплательщиков.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине украдено почти полмиллиона единиц оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 19:15 • Новости дня
    В Госдуме заявили о реальной угрозе Орбану из Киева

    Депутат Чепа предупредил о реальной угрозе Орбану из Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева после блокировки кредита ЕС Украине, причём украинские спецслужбы ранее уже связывали с атаками на мировых лидеров, считают в Госдуме.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может находиться в реальной опасности из-за угроз, поступающих со стороны Киева, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, украинские спецслужбы уже принимали участие в покушениях на мировых лидеров, и ситуация становится особенно актуальной на фоне событий, связанных с Венесуэлой и Ираном.

    Чепа заявил: «Я думаю, грозит». Так депутат прокомментировал угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Орбана после блокировки Венгрией кредита ЕС Украине на 90 млрд евро.

    Он также подчеркнул, что по определенной информации, украинские спецслужбы были причастны к покушению на президента США Дональда Трампа, а человек, совершивший попытку покушения, находился на Украине и контактировал со спецслужбами этой страны.

    По мнению Чепы, Вооруженные силы Украины часто вербуют людей для совершения терактов за незначительные суммы. При этом парламентарий отметил, что европейские лидеры, вероятнее всего, не дадут Владимиру Зеленскому открытую санкцию на покушение на Орбана, но вполне могут проигнорировать такое развитие событий.

    Он напомнил, что европейские политики остались безучастными к информации о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. Чепа подчеркнул, что в Европе часто закрывают глаза на возможность применения различного рода «грязного оружия» и любые потенциальные инциденты.

    Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что передаст адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины, если венгерский премьер продолжит блокировать помощь.

    Напомним, до этого Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против двадцатого пакета санкций против России. А Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, говоря о невозможности прокачки сырья по трубопроводу «Дружба».


    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины выступил с угрозой в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».

    Как отмечает агентство, Зеленский вел речь о венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, в частности после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. Венгерский премьер также критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.

    Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.

    Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.


    Комментарии (5)
    5 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров заявил о намерении Украины уничтожить «Голубой поток» и «Турецкий поток»

    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные действия могут быть направлены на нанесение ущерба мировой экономике и свидетельствуют о террористической сущности киевского режима.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин также упоминал эти угрозы накануне. Ранее Россия уже сталкивалась с диверсиями на стратегических энергетических объектах, что негативно сказалось на стабильности поставок энергоресурсов.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в нападении на российский газовоз у берегов Мальты украинский след даже не пытались скрыть.

    Президент России сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Украинцы в Польше лишились большинства льгот

    Украинцы в Польше лишились бесплатного жилья и медицины

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Польши существенно ограничили помощь беженцам, отменив бесплатный доступ к врачам и проживанию для большинства трудоспособных граждан.

    Вступивший в силу специальный закон, принятый парламентом и подписанный президентом, значительно ограничивает привилегии граждан Украины в Польше, передает РИА «Новости».

    По новым правилам, статус защиты аннулируется, если украинец не подаст заявление на получение идентификационного номера в течение двух недель после въезда. Медицинская помощь теперь будет предоставляться бесплатно только при наличии страховки и оплаченных взносов, а для незастрахованных – только в экстренных случаях, а также для беременных и несовершеннолетних.

    Бесплатное жилье предоставляется лишь на короткий срок и только социально уязвимым категориям, таким как одинокие пожилые люди и инвалиды.

    Ранее украинцев уже лишили обязательных выплат на детей, теперь ежемесячные пособия доступны только работающим гражданам при условии учебы их детей в польских школах.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении действия специального статуса для украинских беженцев.

    До этого совершеннолетние граждане Украины без страховки потеряли доступ к бесплатным медицинским услугам.

    Варшава также отменила социальные выплаты и льготы для неработающих переселенцев.

    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили Яровую в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины около Лозового, Яцковки, Рубцов, Соснового, Святогорска, Красного Лимана ДНР, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Дружелюбовки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три склада с боеприпасамит.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Грабовского, Хотени, Новой Сечи, Катериновки и Мирополье Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старицей, Волчанскими Хуторами и Графским.

    Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и восемь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Липовки, Калеников, Славянска, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Кривой Луки, Рай-Александровки и Голубовки ДНР.

    При этом противник потерял до 135 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и Stryker, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и четыре склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Гришино, Золотого Колодезя, Вольного, Белицкого ДНР, Новопавловки, Ивановки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, семь бронемашин, чешская боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку. До этого группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА. Российские войска также освободили Дробышево и Резниковку в ДНР.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обмена пленными на белорусско-украинской границе домой вернулись российские военные, включая многодетных отцов и считавшегося погибшим бойца, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Среди российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена в результате обмена, оказались многодетные отцы, сообщает РИА «Новости». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что более половины возвращенных находились в плену свыше года. Кроме того, среди освобожденных был военнослужащий, которого долгое время считали погибшим.

    Москалькова подчеркнула: «Сегодня удивительный момент... в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым». Она отметила, что в преддверии Международного женского дня 8 марта двести матерей и жен получат долгожданные известия о возвращении своих близких домой.

    По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата лично проинформируют семьи освободившихся военных в разных регионах страны. Москалькова выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, Министерству обороны, спецслужбам и всем, кто принимал участие в организации обмена. Она добавила, что сотрудники аппарата омбудсмена ежедневно ведут работу по обращениям родных защитников, ожидая и приближая каждый обмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках консультаций в Женеве. Обмен назначен на 5 и 6 марта.

    Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Зеленский связал ремонт нефтепровода «Дружба» с выделением кредита ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Восстановление нефтепровода «Дружба» может занять месяц-полтора, но только если Евросоюз найдет способ обойти блокировку кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, заявил Владимир Зеленский.

    На встрече с правительством Зеленский подчеркнул, что сам бы не стал восстанавливать трубопровод, но европейские страны могут заблокировать финансирование, если работы не начнутся, передает ТАСС. Он уточнил, что по информации «Нафтогаза», запуск нефтепровода возможен в течение полутора месяцев, однако это не означает полное восстановление разрушенных участков.

    Также Зеленский заявил, что не допустит независимую комиссию для оценки состояния нефтепровода. По его словам, Украина является независимым государством и представители Еврокомиссии должны доверять предоставленной Киевом информации о разрушениях. «Я не думаю, что представители Еврокомиссии нам не доверяют», – добавил он.

    Ранее Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие. Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба». Сообщалось, что Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:12 • Новости дня
    Украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские истребители F-16 почти месяц оставались без ракет из-за остановки западных поставок, что привело к критическому дефициту боеприпасов.

    По данным Reuters, острая нехватка ракет для украинских F-16 наблюдалась с конца ноября до середины декабря, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, на момент остановки поставок у Украины оставалось лишь несколько американских ракет AIM-9 Sidewinder для всей эскадрильи, и в течение трех недель истребители практически не могли использовать ракетное вооружение. В этот период пилоты пытались обходиться пушками и неисправными ракетами, которые не сработали в предыдущих миссиях.

    Причины задержки поставок западных ракет не были установлены, и неясно, связано ли это с решениями США или Европы. Источники сообщили агентству, что западные партнеры уведомили Киев об истощении своих запасов ракет. К середине декабря дефицит был частично устранен после очередной поставки AIM-9, однако страна-поставщик не раскрывается. Еще один источник подтвердил, что Германия и Канада поставляли ракеты Sidewinder в последние месяцы.

    Отмечается, что Украина также испытывает нехватку американских ракет RIM-7, которые используются в модифицированных системах ПВО советской эпохи. Владимир Зеленский ранее говорил о новых проблемах с получением вооружений из-за внутренней потребности США и задержки оплаты европейского транша по инициативе PURL.

    Канада со ссылкой на заявление министерства национальной обороны, находится в процессе передачи Украине ракет AIM-9M-8 из своих запасов. Эта поставка станет дополнением к предыдущим сотням ракет и комплектующих, уже переданным ВСУ.

    Ранее сообщалось, что на ракеты ERAM для Киева выделили всего треть от объявленной США суммы.

    Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные выражают тревогу из-за возможного дефицита боеприпасов. Киев опасается сокращения западной военной помощи из-за перенаправления ресурсов на Ближний Восток в связи с конфликтом с Ираном.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 18:28 • Новости дня
    Будапешт раскритиковал протест Украины после освобождения Россией двух венгров

    Венгрия раскритиковала протест Украины после освобождения Россией двух венгров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии резко высказался о реакции Киева на освобождение Россией двух мобилизованных венгров из Закарпатья, раскритиковав украинские власти.

    Украина утратила здравый смысл – с таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА «Новости». Поводом стала реакция Киева на освобождение Россией двух пленных закарпатских венгров, которые ранее были мобилизованы в вооруженные силы Украины.

    Как сообщает агентство MTI, Сийярто резко прокомментировал решение МИД Украины вызвать венгерского дипломата для разъяснений. По его словам, Киев «практически полностью утратил здравый смысл, рассудительность или, говоря откровеннее, у украинцев практически кончилось лекарство».

    МИД Украины накануне вечером выразил протест по поводу передачи Будапешту двух граждан Украины, этнических венгров, которых ранее мобилизовали в ряды ВСУ. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин освободил и передал Будапешту двух венгров, которые были насильно мобилизованы на Украине и попали в плен к российской армии.

    Ранее посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызывали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Венгрия: Угрозы Зеленского в адрес Орбана вышли за рамки допустимого

    В Венгрии заявили о недопустимости угроз Зеленского Орбану из-за кредита Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель венгерского правительства резко осудил резкие заявления Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана, связанные с блокировкой кредита Евросоюза.

    Угрозы и шантаж президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вышли за рамки допустимого, заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, пишет РИА «Новости». Он отметил, что Зеленский начал угрожать Орбану встречей с бойцами ВСУ из-за блокировки очередного кредита от Евросоюза для Украины, который составил бы 90 млрд евро.

    Золтан Ковач в своем заявлении подчеркнул: «Эти угрозы и шантаж от Зеленского вышли далеко за все допустимые рамки. Когда кто-то угрожает передать адрес человека украинским военным просто потому, что он не поддерживает очередной пакет вооружений на 90 миллиардов евро, – это не дипломатия, это открытая угроза».

    По словам Ковача, венгерская сторона расценивает подобные заявления как недопустимые и подчеркивает, что Венгрия вправе самостоятельно принимать решения относительно поддержки Украины и распределения финансовой помощи из бюджета Евросоюза.

    Ранее Венгрия не раз выступала против коллективных кредитов для Украины, призывая к учету национальных интересов и необходимости прямых переговоров между Будапештом и Киевом по ряду вопросов. Официальный Будапешт также неоднократно отмечал, что поддержка Украины не должна осуществляться путем шантажа или угроз со стороны ее руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины.

    Позже первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после этого Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева, тем более что ранее украинские спецслужбы уже связывали с атаками на мировых лидеров.


    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации