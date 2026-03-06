О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
МИД Ирана заявил о политической поддержке со стороны России и Китая
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции США против его страны.
В ходе интервью американскому телеканалу NBC News министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз пытался уйти от ответа на вопрос, помогают ли иностранные государства республике в момент эскалации. По его словам, в режиме военного времени раскрывать подобную информацию неправильно.
«Помощь была всегда <...> Помощь оказывают политическую», – ответил он. Аракчи отметил, что Иран сотрудничает со странами Азии и с Россией.
По мнению главы иранского МИД, «в этой войне нет победителей». Победу Ирана он охарактеризовал как «способность противостоять незаконным целям».
Ранее Аракчи пообещал катастрофу тем, кто осмелится на наземное вторжение в Иран.