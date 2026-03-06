МИД Ирана заявил о политической поддержке со стороны России и Китая

Tекст: Катерина Туманова

В ходе интервью американскому телеканалу NBC News министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз пытался уйти от ответа на вопрос, помогают ли иностранные государства республике в момент эскалации. По его словам, в режиме военного времени раскрывать подобную информацию неправильно.

«Помощь была всегда <...> Помощь оказывают политическую», – ответил он. Аракчи отметил, что Иран сотрудничает со странами Азии и с Россией.

По мнению главы иранского МИД, «в этой войне нет победителей». Победу Ирана он охарактеризовал как «способность противостоять незаконным целям».

Ранее Аракчи пообещал катастрофу тем, кто осмелится на наземное вторжение в Иран.