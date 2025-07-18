Трамп прекратил работу горячей линии помощи ЛГБТ-молодежи

Специализированная линия поддержки ЛГБТ-молодежи прекратила работу по указу Трампа

Tекст: Мария Иванова

Официальное прекращение работы специализированной службы поддержки ЛГБТ-молодежи в рамках национальной линии 988 Suicide & Crisis Lifeline подтвердило министерство здравоохранения США, сообщает NBC News.

Решение вступило в силу в четверг; теперь молодые люди до 25 лет не смогут напрямую обратиться к консультантам, специализирующимся на ЛГБТ-вопросах.

Программа была запущена в октябре 2022 года и ежегодно получала финансирование в размере от 29,7 млн до 33 млн долларов. С момента запуска линия обработала почти 1,5 млн обращений от ЛГБТ-подростков и молодежи. В заявлении ведомства отмечено, что теперь поддержку будут оказывать всем, вне зависимости от гендерной или сексуальной идентичности.

Глава Trevor Project Джеймс Блэк назвал прекращение работы сервиса «непостижимым» и обвинил администрацию Трампа в политизации проблемы: «Администрация приняла опасное решение играть в политику с жизнями молодых людей».

В то же время возможность для ветеранов получать специализированную помощь по-прежнему сохраняется.

Решение подвергли критике представители обеих партий Конгресса США. Ряд штатов, включая Калифорнию, заявили о намерении заполнить пробел в поддержке ЛГБТ-молодежи через новые партнерства с профильными организациями.

В Министерстве здравоохранения объяснили прекращение сервиса исчерпанием целевого финансирования, а продолжение его работы потребовало бы сокращения возможностей основной линии 988.

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