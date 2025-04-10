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Белый дом отказался общаться с журналистами с «предпочитаемыми местоимениями»
Белый дом отказался общаться с журналистами, использующими местоимения в подписях
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что не будет взаимодействовать с журналистами, которые указывают «предпочитаемые местоимения» в своих электронных подписях, сообщает The Washington Post.
Администрация президента Дональда Трампа объявила о новой политике, касающейся общения с журналистами, пишет The Washington Post.
Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что не будет взаимодействовать с журналистами, которые указывают свои местоимения в электронных подписях. По ее словам, такие репортеры не заботятся о «биологической реальности или правде» и не могут быть надежными в плане честности своих публикаций.
Некоторые журналисты сообщили о том, что их запросы к Белому дому остались без ответа из-за использования местоимений в подписках, включая корреспондентов из таких изданий, как The New York Times и Crooked Media. Однако, по данным The Washington Post, по крайней мере, один из их журналистов получил ответ от Белого дома, несмотря на указание местоимений.
Практика указывания местоимений стала более распространенной в последние годы как способ поддержать трансгендерные и небинарные сообщества (движение ЛГБТ, запрещено в России). Белый дом распорядился, чтобы федеральные агентства прекратили использовать функции электронной почты, запрашивающие местоимения, и президент США Дональд Трамп выпустил указ, согласно которому официальной политикой США становится признание только двух полов, мужского и женского.
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