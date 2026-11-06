Уровень доверия к Макрону упал до исторического минимума

Tекст: Антон Антонов

Уровень доверия к президенту Франции достиг 13% в ноябре, что стало самым низким показателем за всю историю, пишет Les Echos.

За один месяц рейтинг французского лидера упал на 4 процентных пункта, а с августа снижение составило 11. Издание отмечает, что ни один глава государства ранее не сталкивался с таким низким уровнем доверия граждан.

Журналисты приводят для сравнения данные за ноябрь 2016 года, когда рейтинг Франсуа Олланда опустился до 14%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Франции выступил с экстренным обращением к нации из-за крупнейшей за последние годы волны погромов и грабежей.

СМИ назвали республику самым слабым звеном еврозоны из-за многолетних масштабных трат государства.