Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Уровень доверия к Макрону упал до исторического минимума
Уровень доверия французов к президенту страны Эммануэлю Макрону опустился до рекордно низких 13%, побив антирекорд его предшественника Франсуа Олланда, свидетельствуют данные Elabe.
Уровень доверия к президенту Франции достиг 13% в ноябре, что стало самым низким показателем за всю историю, пишет Les Echos.
За один месяц рейтинг французского лидера упал на 4 процентных пункта, а с августа снижение составило 11. Издание отмечает, что ни один глава государства ранее не сталкивался с таким низким уровнем доверия граждан.
Журналисты приводят для сравнения данные за ноябрь 2016 года, когда рейтинг Франсуа Олланда опустился до 14%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Франции выступил с экстренным обращением к нации из-за крупнейшей за последние годы волны погромов и грабежей.
СМИ назвали республику самым слабым звеном еврозоны из-за многолетних масштабных трат государства.