Вьетнам и Франция заключили соглашения по Airbus, спутникам и вакцинам

Tекст: Ольга Иванова

Франция и Вьетнам заключили более десятка соглашений, включая контракт на поставку двадцати самолетов Airbus A330neo для авиакомпании VietJet, передает Reuters. Кроме соглашения по самолетам, подписаны договоры о сотрудничестве в области ядерной энергетики, железных дорог, спутников наблюдения Земли и вакцин Sanofi.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил на пресс-конференции, что партнерство с Вьетнамом подразумевает укрепление сотрудничества в оборонной сфере, включая совместные проекты в обороне и космосе. Макрон заявил: «Франция поддерживает свободу навигации, что важно для Вьетнама в связи с конфликтами в Южно-Китайском море».

Президент Вьетнама Луонг Куонг уточнил, что оборонное сотрудничество будет включать обмен стратегической информацией, а также развитие партнерства в оборонной промышленности, кибербезопасности и борьбе с терроризмом.

В ходе визита, который стал первым официальным визитом французского президента во Вьетнам за почти десять лет, были подтверждены опасения европейских чиновников о возможности уступок Вьетнама Соединенным Штатам в ущерб интересам Евросоюза. Airbus является основным поставщиком самолетов для Вьетнама, составляя 86% воздушного флота страны. Подписанные соглашения могут помочь Вьетнаму сбалансировать внешнеторговые отношения на фоне давления со стороны США.