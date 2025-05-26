Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
Вьетнам и Франция заключили соглашения по Airbus, спутникам и вакцинам
В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона во Вьетнам стороны договорились о покупке 20 самолетов Airbus и подписали ряд соглашений в сфере обороны и технологий.
Франция и Вьетнам заключили более десятка соглашений, включая контракт на поставку двадцати самолетов Airbus A330neo для авиакомпании VietJet, передает Reuters. Кроме соглашения по самолетам, подписаны договоры о сотрудничестве в области ядерной энергетики, железных дорог, спутников наблюдения Земли и вакцин Sanofi.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил на пресс-конференции, что партнерство с Вьетнамом подразумевает укрепление сотрудничества в оборонной сфере, включая совместные проекты в обороне и космосе. Макрон заявил: «Франция поддерживает свободу навигации, что важно для Вьетнама в связи с конфликтами в Южно-Китайском море».
Президент Вьетнама Луонг Куонг уточнил, что оборонное сотрудничество будет включать обмен стратегической информацией, а также развитие партнерства в оборонной промышленности, кибербезопасности и борьбе с терроризмом.
В ходе визита, который стал первым официальным визитом французского президента во Вьетнам за почти десять лет, были подтверждены опасения европейских чиновников о возможности уступок Вьетнама Соединенным Штатам в ущерб интересам Евросоюза. Airbus является основным поставщиком самолетов для Вьетнама, составляя 86% воздушного флота страны. Подписанные соглашения могут помочь Вьетнаму сбалансировать внешнеторговые отношения на фоне давления со стороны США.