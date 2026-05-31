Во французском музее украли знаменитый приклеенный скотчем банан
С выставки современного искусства в городе Мец похитили банан, служивший главным элементом скандального арт-объекта стоимостью более шести миллионов долларов.
Кража произошла в филиале парижского музея современного искусства, передает РИА «Новости». Злоумышленник сорвал со стены фрукт, который являлся центральной частью популярной композиции.
«Согласно показаниям музея, сотрудник охраны заметил пропажу банана примерно в 14 часов в субботу. Центр Помпиду-Мец подал жалобу против неизвестных лиц после этой кражи», – отмечает радиостанция Franceinfo. Представители галереи добавили, что истинная ценность экспоната заключается в сертификате подлинности, поэтому утраченный элемент просто оперативно заменили.
Арт-объект «Комедиант» продали на торгах Sotheby's осенью 2024 года за 6,2 млн долларов. Создатель работы Маурицио Каттелан объяснял, что инсталляция служит провокацией для размышлений о подлинной ценности творчества. Примечательно, что в июле прошлого года другой посетитель выставки уже срывал и съедал банан с этой стены.
Спустя несколько дней китайский криптомиллионер Джастин Сан съел этот дорогостоящий фрукт на видео.
Спустя несколько дней китайский криптомиллионер Джастин Сан съел этот дорогостоящий фрукт на видео.
В июле прошлого года посетитель центра Помпиду-Метц во Франции откусил часть банана от инсталляции художника Маурицио Каттелана.