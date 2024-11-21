Приклеенный скотчем к стене банан продали на Sotheby's за 6,2 млн долларов

Приклеенный скотчем к стене банан продали на аукционе Sotheby's за 6,2 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на аукционе Sotheby's за 6,2 млн долларов, сообщает РИА «Новости». Это произведение под названием «Комедиант» было создано итальянским художником Маурицио Каттеланом. Изначально его стоимость оценивалась в диапазоне от 1 до 1,5 млн долларов, однако финальная цена оказалась значительно выше и составила 6 240 000 долларов.

Покупателем знаменитого произведения стал Джастин Сан, который поделился в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) своими намерениями вскоре лично съесть банан. Аукционный дом подтвердил эту информацию, сделав репост его сообщения.

Интересно, что в 2019 году два других экземпляра «Комедианта» были проданы за 120 тыс. долларов, что свидетельствует о значительном росте ценности данного арт-объекта. Работы Каттелана всегда вызывали особый интерес коллекционеров и искусствоведов провокационным характером и оригинальностью.

Напомним, в 2019 году на выставке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич художник Дэвид Датуна съел работу Маурицио Каттелана, представлявшую собой банан, приклеенный к стене монтажным скотчем, и проданную за 120 тыс. долларов. Тот же Датуна заявил, что желает выкупить тело Владимира Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне.