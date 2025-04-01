Сын поэта Галича оштрафован за дискредитацию армии России

Сын поэта Галича архиепископ Михнов-Вайтенко получил штраф за дискредитацию российских ВС

Tекст: Мария Иванова

Сын известного советского поэта Александра Галича, архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко, был признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафован на 30 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Невский районный суд города вынес решение о привлечении Михнова-Вайтенко к административной ответственности за нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

В материалах дела заявлено, что в его Telegram-канале сотрудники УМВД Невского района обнаружили видеозапись, датированную 11 марта 2022 года, в которой архиепископ утверждал, что Россия начала агрессивные действия против Украины. Суд счел, что данное видео направлено на создание негативного образа Вооруженных сил РФ и их дискредитацию, утверждая, что оно подрывает международный мир и безопасность.

Кроме того, в июле 2024 года Министерство юстиции включило Григория Михнова-Вайтенко в реестр иностранных агентов. По данным министерства, он распространял недостоверную информацию о российской политике, выступал против СВО и взаимодействовал с платформами, связанными с иностранными агентами.

Напомним, ранее Мосгорсуд оставил без изменений постановление о штрафе в 50 тыс. рублей блогеру-иноагенту Илье Варламову* за дискредитацию армии, отклонив его жалобу.

Сооснователь группы «Король и Шут» Александр Балунов оштрафован на 30 тыс. рублей судом в Петербурге за дискредитацию Вооруженных сил России.