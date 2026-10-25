Путин: Россия никогда не отказывалась поставлять энергоресурсы в Европу

Tекст: Вера Басилая

«Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешевого сырья нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали!» – заявил Путин.

Путин подчеркнул, что европейские страны сами отказались от российских энергоресурсов, передает «Вести».

По его словам, европейские государства до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы из-за отказа от российских поставок.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе, которая продолжает закупать российский газ.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила об отказе европейских властей от возобновления закупок российских энергоресурсов.