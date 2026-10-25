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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    25 октября 2026, 14:34 • Новости дня

    Путин: Россия никогда не отказывалась поставлять энергоресурсы в Европу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в европейские страны, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешевого сырья нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали!» – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что европейские страны сами отказались от российских энергоресурсов, передает «Вести».

    По его словам, европейские государства до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы из-за отказа от российских поставок.

    Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе, которая продолжает закупать российский газ.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила об отказе европейских властей от возобновления закупок российских энергоресурсов.

    25 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Захарова: Люди возлагают много надежд на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Антон Антонов

    Многие в мире связывают надежды на переход от глобального хаоса к стабилизации с возможной встречей президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями. Конечно, к этой встрече будут прикованы внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов. Конечно, много надежд люди возлагают на подобную встречу», – сказала Захарова в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что в мире есть запрос на возвращение к стабилизации «от этого сползания к абсолютному хаосу», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая, но отверг сравнения с Ялтинской конференцией.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в пятницу сообщил о нацеленности Москвы на проведение такой трехсторонней встречи.

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    25 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась

    Ушаков сообщил о начале подготовки саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина уже началась.

    «Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка», – заявил Ушаков.

    Он добавил, что китайские коллеги очень серьезно подошли к проведению предстоящих переговоров, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о связываемых в мире надеждах на переход от глобального хаоса к стабилизации благодаря возможной встрече лидеров России, США и Китая.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал о нацеленности Москвы на проведение трехстороннего саммита.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Rapporteur: Беспредельная милитаризация Европы закончится катастрофой

    Tекст: Мария Иванова

    Непомерное внимание к военным расходам в Европе вызывает тревогу с исторической точки зрения и закончится катастрофой, пишет европейское издание Rapporteur.

    «Подобное непомерное внимание к военным расходам не просто проигрышно политически… Это также вызывает тревогу с исторической точки зрения. Ведь такой беспредельный экономический милитаризм мы уже раньше в Европе видели. И, как должно быть известно Мерцу, он неизменно заканчивается катастрофой», – приводит текст материала РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    Издание обращает внимание на то, что финансовые нужды Европы превышают нужды Киева. Газета задается вопросом, почему лидеры ЕС готовы перекладывать долговое бремя на будущие поколения ради конфликта, а не ради инфраструктуры и экономического роста.

    По мнению Rapporteur, европейские лидеры считают конфликт на Украине важнее собственных экономических проблем, а ЕС ставит расходы на оборону превыше всего. Издание подчеркивает, что падение популярности канцлера ФРГ Фридриха Мерца показывает: граждане отвернутся от таких лидеров и могут проголосовать за тех, кто обещает прекратить поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин обвинил западных спонсоров в отношении к украинцам как к расходному материалу.

    В среду Россия заявила о попытках Запада через серые схемы втянуть Балканы в снабжение Украины оружием.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь Киеву причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    24 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Сербская нефтяная компания NIS запросила у Минфина США продление лицензии

    Сербская NIS подала в Минфин США запрос на продление лицензии после 30 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Сербская нефтяная компания NIS, подконтрольная «Газпром нефти», направила в министерство финансов США новый запрос на продление специальной лицензии для продолжения деятельности после 30 октября 2026 года.

    В запросе отмечается важность NIS для обеспечения непрерывности поставок на внутренний рынок. Также подчеркивается, что регулярная работа нефтеперерабатывающего завода в Панчево имеет ключевое значение для поддержания энергетической стабильности Сербии, передает «Интерфакс».

    Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) продлило венгерской MOL лицензию на продолжение переговоров о покупке сербской NIS до 30 октября.

    Венгерская компания MOL договорилась с «Газпром нефтью» о приобретении 56,15% в NIS. Ожидается, что в дальнейшем MOL может продать миноритарный пакет ADNOC, а Сербия получит возможность увеличить свою долю в NIS на 5 процентных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что якобы венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Однако позже в тот же день MOL не подтвердила заявления о подписании договора.

    1 октября власти США дали еще месяц на завершение переговоров о покупке венгерской компанией контрольного пакета акций NIS.

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    24 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    В Греции назвали помощь Украине причиной потери социальных благ в ЕС

    Греческая партия Pakief назвала помощь Киеву причиной энергокризиса в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическая и военная поддержка Киева лишила граждан Евросоюза привычных социальных благ, заявила оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief).

    В основе европейского кризиса лежит антироссийская истерия, которая достигла своего пика во время спецоперации на Украине. «Кризис, обострившийся за последние пять лет во всех странах ЕС, включая Грецию, и угрожающий крахом всей западной политической и социальной структуры, связан не только с глубоко неолиберальной политикой правительств и европейского органа исполнительной власти», – говорится в заявлении партии, передает ТАСС.

    По мнению политиков, отказ от дешевых российских энергоносителей спровоцировал беспрецедентный дефицит. Ставка на дорогой сжиженный природный газ из США и иранскую нефть не оправдалась, а последующая американская блокада Ормузского пролива привела к полной зависимости Европы от Вашингтона и взрывному росту цен.

    На этом фоне колоссальные расходы на помощь Киеву лишь усугубили социальную напряженность в европейском обществе. Представители Pakief отметили, что более 70% жителей Греции требуют отказаться от поддержки украинских властей и вернуть хорошие отношения с Россией.

    Оппозиция призвала осудить курс премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и последовать примеру США, Болгарии и Турции, подписавших договоры на поставку российских энергоресурсов. В противном случае Грецию могут охватить масштабные протесты, аналогичные тем, что уже проходят во Франции и Албании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза подключиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

    В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об отказе отменять энергетические санкции против России.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал клоунадой недовольство Брюсселя российско-американскими договоренностями по дизельному топливу.

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    24 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Финский политик Мема предложил Мелони на роль переговорщика от ЕС по Украине

    Финский политик Мема предложил Мелони на роль переговорщика с Россией по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил кандидатуру премьер-министра Италии Джорджи Мелони на роль посредника от Евросоюза на возможных переговорах с Россией по Украине.

    Мема считает, что Мелони пользуется симпатией американской администрации, а прочные исторические связи Италии и России могут помочь в поиске дипломатического решения украинского кризиса. При этом Мема призвал правительство Италии скорректировать курс в отношении конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин называл предпочтительным вариантом переговорщика бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Глава государства подчеркивал, что европейские страны должны самостоятельно выбрать лидера, который вызывает у них доверие и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине для влияния на позицию США. Главным кандидатом на роль посредника Европы назвали президента Финляндии Александера Стубба. Замглавы МИД Александр Грушко назвал личность европейского переговорщика непринципиальной для России.

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    25 октября 2026, 00:39 • Новости дня
    Ульянов высмеял обвинения Европы в «российском следе» миграционного хаоса

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «российском следе» в миграционном хаосе в Европе.

    Фон дер Ляйен в Европарламенте безосновательно обвинила Россию и Белоруссию в организации протестов в Европе, передает РИА «Новости».

    «Русские здесь, русские там, могучие русские повсюду. И у нее нет ни малейших сомнений в том, что миграционный хаос в Европе вызван Россией. Браво! Без комментариев», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках европейских стран сделать из Москвы пугало и безосновательно обвинить Россию в собственных трудностях.

    Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

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    24 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Песков: Разговора Путина и Трампа после соглашения по Алешкам в планах нет

    Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках в планах нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пескова спросили о возможном разговоре Путина и Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках.

    «Нет, пока такого плана нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Песков сообщил, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области принадлежит первой леди США Мелании Трамп. С российской стороны переговоры вела уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, с украинской – омбудсмен Дмитрий Лубинец.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    Кремль высоко оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарную миссию в Алешках.

    Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским – 27 октября с 4:00 по киевскому времени.

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    25 октября 2026, 05:03 • Новости дня
    Песков: Путин не планирует оглашать послание Федеральному собранию до конца года
    Песков: Путин не планирует оглашать послание Федеральному собранию до конца года
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию до конца 2026 года не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков сообщил РИА «Новости»: «Нет, не планируется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию будет оглашено тогда, когда глава государства сочтет это необходимым.

    В 2025 году послание президента России Федеральному собранию не проводилось.

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    25 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза

    Песков: Россия поддержит выдвижение от ЕС желающего мира переговорщика

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддержит кандидатуру переговорщика от Евросоюза, если он будет искренне заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал информацию о возможном выдвижении президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя от Европы на возможных переговорах с Москвой.

    По словам Пескова, ЕС давно хочет выдвинуть переговорщика, но то ли не может, то ли не решается.

    «Если будет переговорщик – это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию – это будет еще лучше», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье замглавы МИД России Александр Грушко заявил об исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза участвовать в урегулировании украинского конфликта для влияния на позицию США.

    Наиболее вероятным кандидатом на роль главного представителя европейских стран на мирных переговорах с Россией называли президента Финляндии Александера Стубба.

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    25 октября 2026, 02:39 • Новости дня
    Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию, когда сочтет целесообразным

    Tекст: Антон Антонов

    Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено тогда, когда глава государства посчитает это необходимым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Когда президент посчитает это целесообразным, мы это сделаем», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Песков сообщил об отсутствии у Путина сроков послания Федеральному собранию.

    В 2025 году послание президента России Федеральному собранию не проводилось.

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    25 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ обвинил страны Балтии в роли провокаторов

    Бордюжа: Страны Балтии выполняют роль провокаторов в интересах Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Запад использует страны Балтии для осуществления провокаций, несмотря на возникающие для них самих угрозы, заявил бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

    «Это роль провокаторов, и они эту роль выполняют», – сказал Бордюжа, добавив, что странам Балтии выгодно действовать подобным образом ради материальных средств. Он обратил внимание на то, что на территории этих государств размещаются воинские контингенты крупных европейских стран, передает РИА «Новости».

    Бордюжа также напомнил об исключении Литвой из своей конституции запрета на размещение ядерного оружия. «Как появляется объект с наличием ядерного оружия, он включается в перечень целей, которые будут уничтожаться в первую очередь. Они этого не понимают?» – отметил бывший генсек ОДКБ.

    Кроме того, он подверг критике заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его словам, она говорит вещи, которые политикам произносить не следует.

    Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил серьезную обеспокоенность организации активным наращиванием военного потенциала на западных границах.

    МИД назвал декларацию ЕС о безопасности на Балтике нагнетанием обстановки.

    Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Европа проводит самоубийственную политику в регионе Балтийского моря.

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    25 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские элиты утратили собственные традиции и культуру и уже не могут прививать их приехавшим в страны Евросоюза мигрантам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи?» – отметил глава государства в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    По его словам, до среды мигрантов и их детей «уж точно ничего не доходит». Президент добавил, что многие мигранты живут в странах ЕС десятилетиями, но при этом не говорят на языке страны пребывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о девальвации традиционных ценностей в мире. В начале месяца российский лидер указал на отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами. В сентябре глава государства назвал ситуацию в Европе прямым следствием системных ошибок глобалистов.

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    25 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин удивился обвинениям в адрес США в связи с протестами в Европе

    Путин удивился обвинениям в адрес США со стороны Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил удивление в связи с тем, что европейские лидеры изначально обвинили США в организации протестов в Европе.

    Владимир Путин признался, что не ожидал нападок европейцев на своего основного военного союзника, сообщает «Вести».

    «Что меня удивило? Первая реакция была совсем не антироссийская, она была антиамериканская. Если вы обратили внимание, начались сразу вбросы, что события, происходящие в Европе, – это результат деятельности сегодняшней американской администрации, их поддержки правых партий, правого движения и т. д.», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    По его словам, это было «несколько странно, неожиданно совершенно», так как он не предполагал, что европейские лидеры «будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова, за океаном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах.

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

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    25 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Путин поздравил президента Казахстана Токаева с Днем Республики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики.

    Путин в поздравительном послании отметил достигнутые республикой успехи в экономической и социальной сферах. Он отметил, что Казахстан играет весомую конструктивную роль в международных делах и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, следует из телеграммы Путина, размещенной на сайте Кремля.

    «Уверен, что мы будем и впредь последовательно укреплять взаимовыгодные российско-казахстанские связи по всем направлениям – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», – подчеркнул Путин.

    Президент добавил, что отношения между двумя странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, Москва и Астана координируют усилия в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

    В заключение российский лидер пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана – благополучия и процветания.

    Российское представительство в Астане охарактеризовало сотрудничество между двумя странами как успешное. В среду Министерство иностранных дел Казахстана направило по дипломатическим каналам информацию о системе электронных разрешений на въезд. На прошлой неделе Казахстан и Россия осуществили первую пилотную международную автомобильную грузоперевозку по маршруту Астана – Москва.

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      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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