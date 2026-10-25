Путин назвал глупой политику Европы по запрету всего российского

Захарова: Люди возлагают много надежд на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Tекст: Антон Антонов

«Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями. Конечно, к этой встрече будут прикованы внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов. Конечно, много надежд люди возлагают на подобную встречу», – сказала Захарова в эфире программы «Право знать».

Захарова подчеркнула, что в мире есть запрос на возвращение к стабилизации «от этого сползания к абсолютному хаосу», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая, но отверг сравнения с Ялтинской конференцией.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в пятницу сообщил о нацеленности Москвы на проведение такой трехсторонней встречи.