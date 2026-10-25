Сериал «Марик» – это вам не прямолинейная пропагандистская «упрощенка» «для своих». Это настоящее большое кино. Егор Бероев снял сериал, где всё происходит так, как оно уже есть.0 комментариев
Путин назвал глупой политику Европы по запрету всего российского
Путин: Политика Европы по запрету всего российского является глупостью
Политика стран Европы, направленная на запрет всего российского, является глупой и нежизнеспособной, заявил президент Владимир Путин.
«Жизнь показала, что так не работает. Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо», – цитируют «Вести» Путина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах. В четверг Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».