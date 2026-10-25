Сериал «Марик» – это вам не прямолинейная пропагандистская «упрощенка» «для своих». Это настоящее большое кино. Егор Бероев снял сериал, где всё происходит так, как оно уже есть.0 комментариев
Мирошник уличил Киев в создании фейков о помощи жителям Алешек
Мирошник: Киев распространяет фейки о помощи жителям Алешек
Украинские СМИ распространяют фейки о якобы заботе о жителях Алешек, тогда как ночью ВСУ продолжили минировать подъезды к городу, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
«Киев через свои медиа продолжает разгонять абсолютные фейки о своей «заботе о жителях Алешек». Они понятия не имеют, есть ли там дети вообще, но ооочень активно им помогают», – заявил Мирошник в Max.
Мирошник обратил внимание, что в субботу утром по Алешкам было выпущено 28 мин, а ночью украинские дроны продолжили дистанционное минирование подъездов к городу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Родион Мирошник сообщил о нахождении в Алешках Херсонской области чуть более тысячи человек из-за транспортной блокады украинских войск.
Мирошник заявил о дополнении гуманитарного трека украинского урегулирования введением режима прекращения огня в Алешках без политического влияния на ход переговоров.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов объявил о введении режима тишины ради проведения гуманитарной операции в Алешках.