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Ушаков назвал пристрелочной первую после паузы встречу по Украине
Ушаков: Первая после перерыва встреча по Украине будет пристрелочной
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предстоящая в ноябре трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию будет носить пристрелочный характер.
Трехсторонняя встреча по украинской тематике, которая состоится в ноябре после паузы, пройдет без высоких ожиданий. Контактов по данному вопросу не совершалось уже давно, сообщают «Вести».
«За первую встречу тоже мало что решишь, она будет носить, наверное, такой пристрелочный характер», – сказал Ушаков.
Помощник главы государства добавил, что в вопросе переговоров главное – начать диалог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении встречи по Украине в ОАЭ в трехстороннем формате. В среду помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом проведения нового раунда переговоров. Москва выразила готовность возобновить контакты с Вашингтоном и Киевом в ноябре для выстраивания системы безопасности.