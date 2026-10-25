Экс-глава МИД Украины Огрызко: Киев не имеет оснований для отказа от территорий

Tекст: Вера Басилая

По словам Огрызко, у властей в Киеве нет правовых механизмов, чтобы заморозить линию фронта или отказаться от части Донбасса в обмен на западные гарантии и вступление в НАТО, передают «Вести».

«Механизма передачи России Донбасса сейчас не существует, потому что во время войны нельзя менять конституцию или проводить референдум. Нет таких правовых оснований ни для кого на Украине, в том числе для Зеленского», – заявил Огрызко.

Дипломат также добавил, что проведение референдума требует длительной подготовки, которая сейчас невозможна из-за обстрелов. Кроме того, по его словам, США не готовы принять Украину в НАТО, поэтому обещаниям на этот счет верить нельзя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу политолог Владимир Скачко заявил о несостоятельности заявлений украинских властей о готовности уступить территории. В четверг президент Владимир Путин назвал новые регионы историческими землями России в ответ на слова Владимира Зеленского.