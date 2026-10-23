  • Новость часаСтало известно о высадке российских военных на правом берегу Днепра в районе Херсона
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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    23 октября 2026, 09:35 • Новости дня

    При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек

    Шуваев: При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины погиб один человек, еще восемь пострадали, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «К сожалению, во время атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мужчина. От всего сердца выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал Шуваев в Mах.

    Губернатор добавил, что в Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах травмы получили восемь человек, четверо из них находятся на стационарном лечении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области.

    Оперативный штаб региона проинформировал о двух пострадавших в Шебекино и Грайвороне при атаках дронов.

    Губернатор Александр Шуваев заявил о 125 атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки с тремя пострадавшими мирными жителями.

    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

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    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    23 октября 2026, 08:13 • Новости дня
    ВС России поразили операторов и место хранения БЭК в одесском порту Вилково
    ВС России поразили операторов и место хранения БЭК в одесском порту Вилково
    @ Veoret/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины, а также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    ВС России продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам железнодорожной инфраструктуры, портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Полтавской области поражено вагонное депо «Полтава», территория которого используется украинской армией для хранения и ремонта военной техники.

    В Одесской области в порту Вилково поражены два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров (БЭК), стоянка катеров и место хранения БЭК, а также портовая инфраструктура, обеспечивающая их хранение и подготовку к применению.

    Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило о поражении заводов оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры в Киеве и портовых объектов в Одесской области. В среду российские войска нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и логистическим центрам на Украине. Во вторник Вооруженные силы России поразили контейнеровоз с грузами для украинской армии в порту Одессы.

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    23 октября 2026, 06:46 • Новости дня
    Колумбийские наемники по ошибке уничтожили спецназ ВСУ

    Наемники из Колумбии по ошибке уничтожили спецназ ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что служащие в Вооруженных силах Украины колумбийские наемники ошибочно ударили по украинским штурмовикам под Купянском в Харьковской области.

    Колумбийские операторы беспилотников в составе Вооруженных сил Украины по ошибке уничтожили крупную группу украинского штурмового спецназа в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Под Купянском в первой половине сентября колумбийские дроноводы ошиблись и уничтожили большую группу боевиков украинского штурмового спецназа», – сказал Лебедев.

    После этого инцидента между иностранцами и украинскими военными начался конфликт. Во время отступления латиноамериканских бойцов со своих позиций по ним якобы случайно нанесла удар артиллерия ВСУ.

    Лебедев добавил, что украинское командование решило укомплектовывать подразделения наемников бойцами националистических батальонов на треть во избежание дружественного огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил канадского наемника Инсо Джона к 14 годам колонии строгого режима.

    В среду российский военнослужащий с позывным Ерман сообщил об уклонении иностранных наемников в рядах украинской армии от боя при штурме села Нефедовка в Харьковской области.

    Во вторник источник в российских силовых структурах рассказал о решении украинских командиров обманом заводить колумбийских бойцов на передовые позиции.

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    22 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Мировку
    Российские войска освободили запорожскую Мировку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Мировку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Мировку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Васильковского, Диброва, Коломийцев Днепропетровской области, Барвиновки, Воскресенки и Вольнянки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 245 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ около Революционного, Новоужвиновки, Колодезного, Бугаевки, Котовки и Избицкого Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кровным, Хотенью, Бариловкой и Лужками.

    Противник при этом потерял более 230 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Гавриловки, Кондратовки и Василевской Пустоши Донецкой Народной Республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 185 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии западного производства и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии у Криницы, Роганского, Новодонецкого, Шиловки, Каменки, Староварваровки, Белозерского, Новоявленки ДНР и Ленинского Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.

    Днем ранее они освободили запорожский Тимашевск.

    До этого российская армия освободила запорожский Омельник.

    А в прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

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    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    23 октября 2026, 02:03 • Новости дня
    Марочко заявил о серьезных оборотах наступления ВС России в Запорожской области

    Марочко заявил о высоких темпах наступления в Запорожской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные взяли очень серьезные темпы при наступлении в Запорожской области, освободив три населенных пункта за трое суток, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За последние трое суток Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об освобождении ряда населенных пунктов в Запорожской области. Три дня – три населенных пункта. Это означает, что наши военнослужащие набрали очень серьезные обороты в наступлении, и маховик раскручивается», – сказал Марочко ТАСС.

    По данным Минобороны, 22 октября Вооруженные силы России освободили Мировку, 21 октября – Юльевку, а 20 октября – Тимошевку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вооруженные силы России в ходе освобождения Юльевки в Запорожской области установили контроль над важнейшими укреплениями украинской армии.

    Во вторник военный эксперт Андрей Марочко заявил о крушении линии фронта противника после потери контроля над Омельником.

    В августе российская армия взяла под контроль Зеленое в Запорожской области.

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    22 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Мирошник назвал способ «отрезвить» Зеленского

    МИД: Жесткий военный ответ является единственным способом отрезвить Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что привести Владимира Зеленского в сознание способен только отрезвляющий жесткий военный ответ.

    «Только отрезвляющий жесткий военный ответ способен привести в сознание одурманенного иностранной поддержкой диктатора», – приводит слова Мирошника РИА «Новости».

    Дипломат выразил такую точку зрения в ходе телемоста, посвященного эскалации террористической войны со стороны Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил об увеличении интенсивности ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам.

    В среду дипломат рассказал об использовании фосфорных боеприпасов украинскими военными в Харьковской области.

    Во вторник внешнеполитическое ведомство заявило о массированных атаках украинских войск на Алешкинский округ Херсонской области.

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    23 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Подполковник Нацгвардии расстрелял бойца ПВО Украины в Чернигове

    Подполковник Нацгвардии расстрелял военного бригады ПВО Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центре Чернигова подполковник Нацгвардии Украины (НГУ) из табельного оружия расстрелял военнослужащего радиотехнической бригады ПВО Петра Семироза.

    В центре Чернигова подполковник Нацгвардии Украины расстрелял из табельного оружия военнослужащего 138-й радиотехнической бригады ПВО Петра Семироза, сообщают российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Причины расстрела на данный момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Харьковской области неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых украинских военнослужащих.

    Ранее украинский командир с позывным Казантип приказал своему подчиненному с позывным Рефери расстрелять двух сослуживцев в Запорожской области.

    Кроме того, в Черниговской области Украины дезертировавший военнослужащий ВСУ расправился с командиром украинского разведывательного подразделения.

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    22 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Лейтенант украинского спецназа Чилый ликвидирован в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецназовец 3-го полка Сил специальных операций Украины лейтенант Александр Чилый был ликвидирован на территории Сумской области.

    В Донецкой народной республике возле Красного Лимана также был ликвидирован командир взвода 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ младший лейтенант Андрей Жуковский, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    Кроме того, в Запорожской области российские силы уничтожили заместителя командира батальона по артиллерии 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских войск майора Александра Пахоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Сумской области уничтожили начальника погранзаставы мобильного погранотряда «Стальная граница» Госпогранслужбы Украины.

    В этом месяце российские силовые структуры подтвердили ликвидацию состава 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области.

    Летом в Краснопольском районе группировка войск «Север» ликвидировала командира первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрея Ливенко.

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    22 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Мировки

    ВС России взяли под контроль более 10 кв. километров при освобождении Мировки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия в ходе освобождения населенного пункта Мировка в Запорожской области взяла под контроль территорию площадью более 10 кв. километров, сообщило Министерство обороны.

    «В ходе боев военнослужащие взяли под контроль район обороны общей площадью более 10 кв. километров, включая территорию населенного пункта», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что потери украинских сил составили до роты живой силы. Российские военные уничтожили шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 27 единиц мототехники, 21 наземный роботизированный комплекс и более 90 тяжелых гексакоптеров типа R-18.

    В Минобороны отметили, что освобождение Мировки расширило зону контроля группировки войск «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска освободили запорожскую Мировку.

    В среду российские военные заняли ключевые рубежи ВСУ при освобождении Юльевки.

    В понедельник Минобороны раскрыло детали освобождения Омельника в Запорожской области.

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    22 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Путин оценил число дезертиров на Украине в полмиллиона человек

    Путин: Число дезертиров на Украине достигло полумиллиона человек

    Путин оценил число дезертиров на Украине в полмиллиона человек
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Число дезертиров в украинской армии оценивается в 500 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин.

    В реальности количество дезертиров может быть еще выше, сообщил Путин автору программы «Вести» Павлу Зарубину, передает «Вести».

    «Полмиллиона дезертиров. Официально только свыше 300 тыс. уголовных дел возбудили, а на самом деле, тоже уже почти публично говорят об этом, 500 тысяч, полмиллиона, а на самом деле, я думаю, что еще больше», – сообщил Путин автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

    «Да, там (на Украине – ред.) есть еще мотивированные националистические формирования, но они-то далеко не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой», – сказал российский лидер.

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Владимир Путин заявил, что для всех стала очевидной невозможность победить Россию на поле боя и нанести ей стратегическое поражение.

    Также Путин заявил, что последние данные генетических исследований подтверждают принадлежность русских и украинцев к одному народу.

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    22 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    В Днепропетровске после взрывов начались перебои со светом

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске на юго-востоке Украины возникли перебои в подаче электроэнергии после прогремевших в городе взрывов.

    Перебои в электроснабжении начались в Днепропетровске вскоре после того, как в городе произошли взрывы, передает ТАСС.

    В Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

    Левобережная половина Киева осталась без электроснабжения.

    Украинское Минэнерго заявило о прекращении подачи электроснабжения в Киеве и восьми областях страны из-за повреждения энергообъектов.

    В Кировограде, Виннице и Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в большинстве регионов Украины.

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    22 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    Гражданин Белоруссии пострадал при атаке дрона ВСУ под Брянском

    В Брянской области водитель фуры из Белоруссии получил ранения при ударе дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Белоруссии получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на стоянку грузовых автомобилей в Жуковском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «В поселке Цветники Жуковского района украинский дрон атаковал стоянку большегрузов. Ранение получил водитель фуры, гражданин Республики Беларусь. Он госпитализирован, врачи оказывают необходимую помощь», – заявил Ковальчук РИА «Новости».

    Глава региона пожелал пострадавшему водителю скорейшего выздоровления.

    Ранее в МИД Белоруссии уточнили, что пострадавший доставлен в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницы. В ведомстве добавили, что угрозы жизни мужчины нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинские военные атаковали пассажирский автобус в Энергодаре.

    В ЛНР в результате ударов погибли три человека.

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