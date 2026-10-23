Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек
Шуваев: При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек
В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины погиб один человек, еще восемь пострадали, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
«К сожалению, во время атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мужчина. От всего сердца выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал Шуваев в Mах.
Губернатор добавил, что в Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах травмы получили восемь человек, четверо из них находятся на стационарном лечении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области.
Оперативный штаб региона проинформировал о двух пострадавших в Шебекино и Грайвороне при атаках дронов.
Губернатор Александр Шуваев заявил о 125 атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки с тремя пострадавшими мирными жителями.