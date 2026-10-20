Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?5 комментариев
Российская армия выделила борьбу с дронами в отдельную дисциплину подготовки
В российской армии выделили борьбу с беспилотниками в отдельную дисциплину
Программа боевой подготовки российских военнослужащих пополнилась отдельной дисциплиной по уничтожению дронов, в рамках которой расчеты огневых групп изучают баллистику и устройство аппаратов противника.
Борьба с беспилотниками выделена в отдельную дисциплину боевой подготовки в российской армии. Об этом сообщил инструктор отделения боевой подготовки Московского военного округа с позывным Змей, передает РИА «Новости».
«Борьба с БПЛА стала отдельной дисциплиной подготовки в войсках на полигоне, где готовят мобильные огневые группы и посты воздушного наблюдения. Задача у всех одна – поражение воздушной цели на малой высоте и небольшой дистанции», – рассказал Змей.
По его словам, расчет должен научиться работать как единый организм, складывая скорость пули, дистанцию, траекторию и поднятие оружия. Подготовка не сводится только к стрельбе: военнослужащие изучают баллистику, превышение траектории на разных дистанциях, скорость дронов, упреждение, а также типы беспилотников противника.
Инструктор добавил, что последний справочник по поражающим боеприпасам и дронам разного типа значительно увеличился в объеме. Он подчеркнул, что понимание устройства беспилотника и его элементов позволяет эффективнее бороться с угрозами в воздухе.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны стали войска беспилотных систем (ВБс).
Летом министру обороны Андрею Белоусову доложили о завершении процесса создания аналитических групп в подразделениях беспилотных систем.