  • Новость часаМинобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области
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    16 июля 2026, 09:18 • Новости дня

    Белоусову доложили о создании аналитических групп БПЛА

    Минобороны: В подразделениях БПС созданы и укомплектованы аналитические группы

    Tекст: Вера Басилая

    Министру обороны Андрею Белоусову доложили о завершении процесса создания аналитических групп в подразделениях беспилотных систем, сообщило Министерство обороны.

    Белоусову доложили, что в подразделениях беспилотных систем российских войск сформированы и полностью укомплектованы личным составом специальные аналитические группы для повышения эффективности применения дронов, передает Минобороны.

    «Министру обороны доложили, что по его поручению в подразделениях БПС созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы. Работа данных подразделений позволяет детально проводить анализ применения беспилотных систем и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Кроме того, глава военного ведомства поручил доработать программно-аппаратный комплекс для оценки действий расчетов беспилотников. По словам Белоусова, нововведения позволят объективно оценивать эффективность работы операторов с учетом специфики выполняемых задач. Над совершенствованием системы уже работают профильные службы.

    Также начальник отдела войск беспилотных систем доложил министру о полном формировании новых подразделений БПС в группировке «Центр». Это решение направлено на более результативное выполнение огневых задач по поражению живой силы и техники противника.

    в мае министру обороны доложили о кратном увеличении расчетов операторов дронов в группировке «Восток».

    В конце июня Андрей Белоусов заявил о троекратном превосходстве эффективности подразделений беспилотных систем над обычными расчетами.

    В прошлом году глава военного ведомства поручил создать специальную базу данных поражений противника российскими беспилотниками.

    15 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ

    Российские военные в Константиновке обнаружили британских и польских наемников ВСУ

    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Британии и Польши воевали в Константиновке в ДНР на стороне ВСУ, сообщил командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Моздок».

    Российские войска проводят зачистку Константиновки в ДНР от разрозненных групп ВСУ, в рядах которых замечены британские и польские наемники, передает ТАСС.

    Командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Моздок» сообщил об обнаружении иностранных бойцов.

    «Находили наемников. Я показывал флаг, и документы его были – из Великобритании. Ну и поляки тоже», – рассказал офицер на видео, распространенном Минобороны. По его словам, присутствие польских военных подтвердил один из российских бойцов, проходивший срочную службу в Польше и узнавший язык на слух.

    Командир отметил, что сейчас в населенном пункте идет зачистка от небольших групп противника. Украинское командование не разрешает им отступать, поэтому шансов выйти у них практически нет, и единственным выходом остается сдача в плен.

    Российские подразделения продолжают отрезать части противника, развивая наступление на Краматорск. Офицер подчеркнул, что линия Авдеевка – Константиновка – Краматорск является одним из главных рубежей обороны, и после взятия первых двух городов продвижение должно пойти более стремительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня командир батальона с позывным «Моздок» заявил о полной утрате противником возможности выхода из города.

    В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта.

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    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников

    Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промобъектов от тяжелых БПЛА

    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников
    @ Clara Margais/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Ростех» презентовала уникальную модульную конструкцию, способную выдержать прямое попадание тяжелого дрона на высокой скорости.

    Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) впервые показала комплексную систему «Паутина». Она предназначена для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба госкорпорации. Инновационное решение предназначено для обеспечения безопасности промышленных предприятий.

    Система состоит из модульных металлоконструкций, собираемых на болтовых соединениях без применения сварки. Это значительно упрощает монтаж в стесненных условиях и на пожароопасных участках. «Паутина» способна защищать сооружения высотой свыше 25 метров и любой площади.

    «Комплексная защита от БПЛА позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для «ловли» дронов. В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час», – заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

    Новинка разработана совместно с компанией «Стандарт Электрик» и уже прошла испытания на сейсмоустойчивость. В настоящее время продолжаются тесты на стойкость к попаданию различных типов дронов. Комплекс проходит опытную эксплуатацию на предприятиях топливно-энергетического сектора.

    Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков пояснил, что элементы конструкции проходят заводскую антикоррозийную обработку методом горячего цинкования. Это избавляет от необходимости окрашивания деталей при установке и эксплуатации, снижая общие затраты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты объектов от беспилотников. Чуть ранее специалисты холдинга создали систему «СЕРП-FPV» для противодействия массированным атакам дронов.

    А в прошлом году гендиректор компании Сергей Чемезов доложил о внедрении комплекса радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

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    15 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские оружейники успешно закончили плановые проверки усовершенствованного автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметра образца 2023 года и направили оружие госзаказчику.

    Концерн «Калашников» завершил испытания усовершенствованного 5,45 мм автомата АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия, сообщает концерн. Это позволило предприятию отгрузить очередную крупную партию автоматов.

    В течение текущего года поставки АК-12 идут в полном объеме и строгом соответствии с графиком госконтракта, отметили на предприятии. За время СВО номенклатура изделий концерна значительно расширилась, объемы производства растут при сохранении высокого уровня качества.

    В прошлом году предприятие начало выпуск укороченных автоматов АК-12К. Это оружие создано по запросу десантников для штурмовых действий в плотной городской застройке и тесных полевых укреплениях. Государственный заказ на эту модификацию был выполнен досрочно.

    «Завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России – АК-12 – это важный этап в ключевом производстве концерна. Мы не просто подтвердили высокие характеристики нашей продукции на государственном уровне, мы гарантируем что автомат надежно защитит жизнь военнослужащего», – отметил генеральный директор концерна Алан Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года концерн «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Незадолго до этого предприятие за полгода создало компактную версию автомата АК-12К для штурмовых подразделений. Осенью прошлого года производитель досрочно выполнил контракт на поставку крупной партии этого укороченного оружия.

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    15 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Литва и Латвия согласились разместить ядерное оружие НАТО

    Власти Литвы и Латвии заявили о готовности принять ядерное оружие НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс и Рига выразили готовность разместить на своих территориях средства массового уничтожения Североатлантического альянса для создания надежной системы сдерживания.

    Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. На совместной пресс-конференции литовский лидер подчеркнул, что парламент страны уже начал процедуру отмены 137-й статьи конституции, запрещающей присутствие подобных арсеналов, передает ТАСС.

    «Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», - сказал Науседа.

    Глава Латвии добавил, что в их основном законе подобных ограничений нет. По его словам, Рига примет соответствующее решение при возникновении коллективного или национального интереса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия. Ранее Вильнюс обсуждал с Вашингтоном возможность дислокации американских ядерных вооружений. В феврале власти Эстонии допустили появление ядерного арсенала НАТО на своей территории.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    16 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВС России поразили заводы дронов в Киеве и порты в Одесской области
    ВС России поразили заводы дронов в Киеве и порты в Одесской области
    @ Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные ночью нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по стратегическим целям на территории Украины, сообщает Минобороны.

    Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности, включая средства наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны.

    Под удар попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти заводы занимались выпуском и хранением беспилотников большой и средней дальности.

    Кроме того, российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Южном. Уничтожены объекты, которые использовались для перевалки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

    Также на переходе морем в Одесской области были поражены украинское морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска уничтожили цеха по сборке беспилотников и резервуары с топливом в порту Одессы.

    Днем ранее военные поразили киевские оборонные предприятия «Радиоизмеритель» и «Киев-79».

    До этого армия России нанесла удары по военной инфраструктуре в порту Южный.

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    15 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска

    Эксперт Анпилогов: Новые удары по украинским портам снижают способность Киева бить вглубь России

    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска
    @ Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары России по украинским портам важны не только для истощения логистического маршрута, но и для урона ВПК противника. Киев использует мощности станочного парка портовых заводов для сборки беспилотников и ремонта военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС России ударили по портам в Одессе, Черноморске и Николаеве.

    «Россия регулярно бьет по портовой инфраструктуре противника, чтобы истощить логистические цепочки ВСУ. Более того, сам факт удара повышает страховочную стоимость судов. Это, в свою очередь, естественным образом сокращает количество проходящих кораблей», – говорит военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Другими словами, после каждой серии ударов все меньше бизнесменов решаются отправлять в украинские порты свои сухогрузы и контейнеровозы. «Само судно стоит в разы дороже, чем фрахт», – указал спикер.

    Аналитик также обратил внимание на то, что значимость российских ударов повышается параллельно с наращиванием Западом усилий по созданию в Болгарии и Румынии морского центра. «Вероятно, сухогрузы и контейнеровозы, пораженные в Одессе, Черноморске и Николаеве, могли прийти из румынской Констанцы, а также болгарских Варны и Бургаса», – допустил эксперт.

    «Как бы то ни было, истощение логистических цепочек черноморских поставок существенно сокращает не только военные возможности ВСУ непосредственно на фронте, но и снижает их способности бить вглубь территории России», – заметил собеседник.

    «Более того, затопление судов в порту делает невозможным для других кораблей работу у причальной стенки, а вынос портовых кранов не позволяет проводить манипуляции более чем на 80 метров. Поражение судов, которые на первый взгляд кажутся гражданскими, необходимо еще и потому, что на деле ВСУ используют их для запуска безэкипажных катеров и совершения терактов против России», – уточнил спикер.

    Атакованные Россией объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве также имеют важное значение из-за располагающейся там инфраструктуры. «Порты – это готовые площадки для организации военных производств с развитым станочным парком, подведенным электричеством, подъездными путями, другими коммуникациями. А фактическое нахождение в черте города, по задумке Киева, должно обеспечивать их прикрытие гражданскими объектами», – продолжил Анпилогов.

    Он напомнил, что в трех атакованных портах со времен СССР работали Ильичевский и Одесский судоремонтные заводы, Николаевский судостроительный завод «Океан», завод имени 61 Коммунара. «При этом мощности одесского порта использовались для узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». Этот беспилотник дальностью около 800 км используется для ударов по мирным жителям и гражданским объектам в европейской части России», – заметил собеседник.

    Системность атак на черноморские порты объясняется также точечной работой российских сил. «У нас нет задачи полностью уничтожить всю инфраструктуру. К тому же причалы не так просто вывести из строя – это фундаментально крепкие конструкции. Россия использует не дорогие ракеты, вроде «Искандера», а БПЛА «Герань», делая ставку на массовость. После каждой атаки военное руководство оценивает нанесенный урон и планирует следующие удары», – объяснил эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило в своем канале в Max о групповых ударах высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по черноморским портам Украины. Так, в Одессе были поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

    В Черноморске, а также в порту «Днепро-Бугский» Николаевской области были атакованы контейнеровозы и сухогрузы, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что удары по портам должны стать частью изоляции Украины, и рассказывала, как Киев сделал FPV-дроны главным оружием террора.

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    15 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Новейший завод боеприпасов в США сорвал выпуск артиллерийских снарядов

    Новейший военный завод в Техасе провалил выпуск деталей 155-мм снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший оборонный завод в Техасе не смог выпустить ни одной детали для артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сорвав планы американской армии.

    Предприятие в американском городе Мескит, на которое выделили почти 500 млн долларов, не справилось с производством ключевых компонентов для 155-миллиметровых снарядов, передает The War Zone.

    Это поставило под угрозу план Пентагона по увеличению выпуска боеприпасов до 100 тыс. единиц в месяц.

    «Без 30 тыс. дополнительных металлических деталей для снарядов, которые ожидались от предприятия в Меските, армия не сможет достичь своей цели по ежемесячному производству 100 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм», – говорится в отчете генерального инспектора Минобороны США. В настоящее время американские военные получают лишь 36 тыс. таких снарядов ежемесячно.

    Завод компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems открылся в мае 2024 года с большими ожиданиями. Однако, как выяснили инспекторы, подрядчик попытался использовать оборудование, предназначенное для старых снарядов M107, чтобы производить более современные и тяжелые M795. Эта рискованная стратегия привела к значительным трудностям и невозможности выпускать продукцию, соответствующую контракту.

    Проблемы с производством усугубляются истощением американских арсеналов. С начала конфликта на Украине запасы США сократились более чем на 3,6 млн артиллерийских снарядов из-за поставок Киеву, продаж другим странам и использования на тренировках. Власти надеются исправить ситуацию к концу 2027 года за счет модернизации других предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый оружейный завод в штате Техас не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.

    Ранее американское военное ведомство запланировало увеличение ежемесячного производства артиллерийских снарядов до 100 тыс. штук.

    Для восполнения истощенных арсеналов армия США экстренно заключила многомиллионный контракт на производство стволов для гаубиц.

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    16 июля 2026, 06:36 • Новости дня
    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс

    Разработчики сообщили об испытаниях лазерного комплекса «Перун»

    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России, сообщил официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

    «Новейшие средства лазерного противодействия беспилотникам любого типа «Перун» в настоящее время проходят испытания в России. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортной и критической инфраструктуры. Также он может применяться в составе мобильных групп», – рассказали разработчики, передает ТАСС.

    В научно-производственном центре уточнили, что установка работает от аккумулятора до 15 минут в режиме непрерывного излучения. Время боевого дежурства достигает пяти часов, а дальность поражения целей составляет до пяти километров. Стоимость одного десятисекундного выстрела обходится всего в 205 рублей.

    Стационарный вариант системы размещается в стандартном морском контейнере, а мобильная версия устанавливается на шасси грузоподъемностью до пяти тонн. Инженеры оснастили комплекс тепловизором, видеокамерами и двухосевой турелью. Для обнаружения, классификации и захвата целей применяется машинное зрение на базе нейросетей и искусственного интеллекта.

    Во время натурных проверок оружие подтвердило высокую эффективность против FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. Представители предприятия пояснили, что лазерный луч успешно ослепляет оптику аппаратов. Кроме того, он физически разрушает критически важные элементы дронов, включая аккумуляторы, электромоторы и крылья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям дрона-перехватчика «Сварог про».

    Весной разработчики интегрировали лазерную систему противодействия беспилотникам LazerBuzz с радиолокационной станцией.

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    15 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
    Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
    @ Sgt. Jose Angeles/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американское военное ведомство отказалось публиковать ежегодный доклад о проблемной программе истребителей из-за наличия в нем конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению.

    Министерство обороны США впервые более чем за 20 лет запретило обнародовать ежегодный отчет о программе американских истребителей F-35, который подготавливается по требованию Конгресса, сообщает агентство Bloomberg.

    «Пентагон впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию ежегодного отчета о дорогостоящей и противоречивой программе истребителей F-35», – говорится в материале издания. Документ публиковался каждый год начиная с 2005 года.

    В этом году в ходе проверки была найдена закрытая информация, которую нельзя разглашать. Агентство отмечает, что программа создания боевых самолетов F-35 регулярно подвергается критике из-за выхода за рамки бюджета, задержек с поставками двигателей, срыва сроков обновления софта и быстрого износа деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки обновления программного обеспечения американских истребителей застопорились из-за проблем со стабильностью.

    Ранее американское военное ведомство опровергло слухи о поставках новейших боевых самолетов без радиолокационных станций. А в прошлом году Военно-воздушные силы США почти вдвое сократили закупки машин пятого поколения до завершения их модернизации.

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    15 июля 2026, 23:24 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с заявлением после смертельной атаки дронов ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из-за которой погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель служебной машины.

    «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и её руководство, а также создаёт серьёзную угрозу ядерной безопасности», – сказано в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

    В агентстве уточнили, что информацию об инциденте в среду предоставила Россия и  проинформировала о гибели главного инженера ЗАЭС при ударе БПЛА.

    МАГАТЭ в лице гендиректора Рафаэля Гроссии призвало немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник нанес удар по служебному автомобилю Toyota Camry, в котором ехал главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Лихачев обвинил Запад в поощрении атак на ЗАЭС. Работник Запорожской АЭС в июне погиб при атаке украинских беспилотников.


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    15 июля 2026, 19:04 • Новости дня
    В Госдуме призвали ликвидировать Зеленского ради победы

    Депутат Журавлев призвал уничтожить Зеленского для скорейшего завершения СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости ликвидации украинского руководства для достижения успеха в специальной военной операции.

    Парламентарий считает, что России следует перейти к решительным действиям на фронте, передает «Газета.Ru».

    «Нам нужно только одно – делать все для фронта, все для победы и приближать быстрейший разгром врага. Делать полномасштабные операции, бить при этом и по центрам принятия решений, уже наконец-то непосредственно уничтожить и Зеленского, и всех его приспешников, включая ублюдков, которые приезжают туда его поддерживать. Вот это было бы правильным действием», – подчеркнул депутат.

    Журавлев также отметил, что не следует рассчитывать на скорое истощение финансовых ресурсов Киева. По его оценке, даже в случае полного прекращения поддержки со стороны НАТО, Украина сохранит способность вести боевые действия как минимум в течение года.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц призвал приступить к физическому устранению руководителей Украины.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил достижение победы в спецоперации без проведения мирных переговоров.

    Политолог Владимир Скачко назвал уголовное преследование Елены Зеленской продолжением процесса удушения ее мужа.

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