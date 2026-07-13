Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.11 комментариев
Макрон заявил о покупке Украиной 16 истребителей Rafale
Киевские власти получат французские боевые самолеты и сопутствующее вооружение для использования в зоне боевых действий через несколько лет.
Париж отправит военную авиацию Киеву в 2028 или 2029 году, передает РИА «Новости». Обучение украинских пилотов управлению французской техникой начнется в ближайшие месяцы.
«Планируется приобретение 16 самолетов Rafale и соответствующих систем вооружения, первые из которых должны прибыть в воздушное пространство Украины уже в 2028-2029 годах», – заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже.
В Москве считают, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для украинской армии станут законной целью для Вооруженных сил России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Франции в Швеции Тьерри Карлие анонсировал скорую передачу Киеву истребителей Rafale.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах закупки ста французских боевых машин. Французские СМИ прогнозировали поступление первой партии новых самолетов не раньше 2029 года.