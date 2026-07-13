Макрон заявил о покупке Украиной 16 истребителей Rafale

Tекст: Денис Тельманов

Париж отправит военную авиацию Киеву в 2028 или 2029 году, передает РИА «Новости». Обучение украинских пилотов управлению французской техникой начнется в ближайшие месяцы.

«Планируется приобретение 16 самолетов Rafale и соответствующих систем вооружения, первые из которых должны прибыть в воздушное пространство Украины уже в 2028-2029 годах», – заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже.

В Москве считают, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для украинской армии станут законной целью для Вооруженных сил России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Франции в Швеции Тьерри Карлие анонсировал скорую передачу Киеву истребителей Rafale.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах закупки ста французских боевых машин. Французские СМИ прогнозировали поступление первой партии новых самолетов не раньше 2029 года.