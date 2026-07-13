Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.3 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с руководством и активистами ОНФ
Президент Владимир Путин намерен в понедельник провести встречу с руководством и активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча пройдет в Кремле, президент также осмотрит выставку ОНФ «Все для победы!», пояснил Песков, передает РИА «Новости».
Также у президента намечен ряд рабочих встреч.
Кроме того, Путин вручит премии ОНФ, это будет отдельная церемония.
В прошлом году Путин осмотрел выставку об итогах трехлетней работы ОНФ. На форуме «Все для Победы!» глава государства озвучил сумму собранных движением средств на поддержку спецоперации в размере 54,5 млрд рублей.
Российский лидер выразил глубокую признательность волонтерам организации за искреннее служение Отечеству.