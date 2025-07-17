Рада проголосовала за назначение Свириденко премьером Украины

Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что решение ужесточить подход к России по вопросу Украины было частично обусловлено мнением его супруги, передает New York Post.

По его словам, Мелания Трамп неоднократно указывала ему на то, что российский лидер регулярно «дает пустые обещания» во время обсуждения мирных инициатив.

Дональд Трамп отметил: «Она очень умна. Она очень нейтральна. Она как я: хотела бы, чтобы люди перестали умирать».

Трамп подчеркнул, что его собственная позиция совпадает с мнением супруги.

В Киеве жители города выразили восхищение позицией Мелании Трамп, отмечая ее славянское происхождение и желание прекратить войну. «Она против войны. И она не хочет, чтобы славяне умирали. И она хочет помочь как-то», – заявил местный житель Сергей Тарута. Его поддержала Юлия Шевченко, отметив, что Мелания, несмотря на годы за границей, «может делать выводы о россиянах».

В соцсетях украинцы распространили мемы и публикации, в которых Мелания изображается героем и влиятельной фигурой. Также ее называют «Агентом Мелания Трампенко» и изображают с украинской символикой на одежде.

Ранее Мелания Трамп оказала значительное влияние на позицию президента США в вопросе военной поддержки Киева.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских стран.