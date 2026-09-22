Одессу заволокло черным дымом после мощного взрыва

Одессу заволокло черным дымом из-за сильного пожара в пригороде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Причиной задымления стал крупный пожар в окрестностях города, передает ТАСС.

Власти уже начали проводить замеры качества воздуха, чтобы оценить возможную угрозу для местных жителей.

«Над городом виден черный дым. Это последствия пожара в Одесском районе. Задействованы все соответствующие службы. Идет проведение замеров качества атмосферного воздуха», – сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Украинские СМИ также подтверждают информацию об инциденте. Издание «Страна» сообщило, что на въезде в город прогремел мощный взрыв, после которого началось сильное задымление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее в Одессе после взрыва начался сильный пожар.

В конце августа крупный огонь охватил территорию городского логистического центра «Эпицентр».

В начале того же месяца у побережья Одессы в результате мощного взрыва загорелось судно.