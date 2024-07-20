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    20 июля 2024, 17:13 • Новости дня

    На Украине сотрудники военкомата блокировали работу «АрселорМиттал Кривой Рог»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» сообщило о массовой проверке учетно-военных документов сотрудников, проведенной военкоматом, что привело к остановке работы комбината.

    «Из-за действий ТЦК часть персонала не смогла добраться до рабочего места, в результате чего не удалось выполнить своевременный прием-передачу смены, что привело к остановке одного из ключевых агрегатов прокатного производства и, как следствие, к потерям в производстве проката», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение работника комбината.

    Представители предприятия назвали действия военных комиссариатов демотивирующими и угрожающими остановкой производственных подразделений. Они также подчеркнули, что процесс бронирования сотрудников осуществляется в соответствии с законодательством.

    Кроме того, по данным комбината, 3000 сотрудников «АрселорМиттал Кривой Рог» уже служат в рядах Вооруженных сил Украины, из которых 167 погибли.


    20 июля 2024, 08:49 • Новости дня
    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион

    Глава МВД Украины Клименко заявил, часть камер не работала на месте убийства Фарион

    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион
    @ REUTERS/Roman Baluk

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько камер на месте убийства экс-депутата Рады Ирины Фарион оказались нерабочими, заявил руководитель МВД Игорь Клименко.

    По его словам, часть камер на месте происшествия не работала, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    При этом Клименко заверил, что данный факт может быть связан с плановым отключением света.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

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    20 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице
    Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ирина Фарион, бывший депутат Верховной рады, которая в пятницу стала жертвой стрельбы, скончалась в больнице, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

    «С огромной печалью сообщаю, что, несмотря на все усилия врачей, Ирину Фарион спасти не удалось», – приводит ТАСС слова Козицкого.

    Напомним, украинская националистка Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» президента страны Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».

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    19 июля 2024, 20:14 • Новости дня
    Ирину Фарион ранили во Львове
    Ирину Фарион ранили во Львове
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия на Украине, сообщает местная пресса в пятницу вечером.

    В нее выстрелили во Львове, она находится в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на украинские СМИ. Других деталей происшествия не приводится.

    Напомним, Фарион неоднократно возмущалась из-за большого числа русскоговорящих во Львове. Она известна и другими своими русофобскими высказываниями. СБУ завела на нее уголовное дело из-за оскорбительных высказываний в адрес русскоговорящих военных ВСУ. По той же причине ее уволили из университета «Львовская политехника».

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    20 июля 2024, 10:54 • Новости дня
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Рассматриваются несколько версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    В частности, рассматривается версия о личной неприязни к экс-депутату и непринятие ее общественно-политической деятельности, передает РИА «Новости».

    Также Клименко отметил, что убийство может носить заказной характер.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки. Клименко отмечал, что несколько камер на месте убийства Ирины Фарион оказались нерабочими.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

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    20 июля 2024, 04:37 • Новости дня
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион могло быть инициировано российскими властями, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, на месте происшествия была найдена. При этом других  подробностей он не привел, передает РБК.

    Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза, а также анализируются видео с камер наблюдения.

    Следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Первая версия – убийство было совершено из личной неприязни, вторая – поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. Полиция также допускает, что убийство может носить заказной характер, сказал Клименко.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.


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    20 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион

    Экс-депутат Рады Царев: Фарион многих раздражала своими излишне резкими заявлениями

    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион
    @ Igor Golovniov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Русофобские заявления, неоднократно звучавшие со стороны Фарион, во многом укладывались в политику Киева. Однако они были настолько резки, что раздражали даже внутреннюю украинскую аудиторию, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее стало известно, что украинская националистка Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения.

    «Если бы не распался Советский союз, Фарион была бы комсомольской активисткой. Но, как и многие представители западноукраинской элиты, она после перестройки развернулась на 180 градусов», – рассказал Олег Царев, экс-депутат Рады.

    «И затем столь же активно, как когда-то продвигала идеи комсомола, Фарион начала пропагандировать русофобские нарративы. Более того, она была известна высказываниями, которые не позволял себе никто», – добавляет спикер.

    Так, он вспоминает, как Фарион учила детей в детсадах использовать украинские аналоги имен, потому что в противном случае они считались бы «москалями». «Также все помнят, как она заявила украинским военным, что говорящие на русском языке – неполноценные бойцы ВСУ. Понятное дело, что она так только демотивировала армию», – поясняет собеседник.

    По словам Царева, Фарион многих «раздражала своими излишне резкими заявлениями». «Многие ее слова, казалось бы, укладывались в ту русофобскую политику, которую ведет Киев. Но они иногда были настолько жесткими, что дискредитировали ее даже на Украине, потому что это был дремучий и архаичный национализм», – заключил Царев.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Позднее руководитель украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что часть камер на месте происшествия не работала. Он связал это с плановым отключением света.

    Впрочем, Клименко также увидел некий «российский след» в случившемся, якобы убийство Фарион было инициировано российскими властями. Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза.

    Между тем Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим. Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в возможных причинах смерти Фарион и отмечала, что ее могла погубить собственная ненависть.

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    20 июля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка ВС России уничтожила две украинские пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.

    Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

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    19 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешние американские власти не могут дать гарантий поддержки киевскому режиму в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Администрация каждого президента имеет возможность самостоятельно определять политику, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Пока будущее неизвестно, но некоторое время назад на саммите НАТО 20 стран подписали соглашения по безопасности с Украиной, напомнил он.

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    20 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ около Торецка, Новгородского, Розовки, Прогресса и Новоселовки Первой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Времевкой, Макаровкой, Сторожевым, Водяным, Разливом и Октябрем ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, 155-мм буксируемая британская гаубица FH-70, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й и 108-й бригад теробороны поблизости от Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток Запорожской области, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20.

    Уничтожены станция РЭБ «Нота», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

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    19 июля 2024, 23:32 • Новости дня
    Врачи назвали критическим состояние бывшего депутата Рады Фарион
    Врачи назвали критическим состояние бывшего депутата Рады Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Состояние экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, получившей огнестрельное ранение в голову, критическое, она в глубокой коме, сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец.

    «К нам поступила пациентка Ирина Фарион в критическом состоянии с признаками открытого проникающего огнестрельного ранения. Состояние критическое, глубокая мозговая кома, искусственная вентиляция легких», – приводит РИА «Новости» слова Матолинец.

    По ее словам, пациентке провели операцию по первичной хирургической обработке головы, сейчас она находится в операционной на искусственной вентиляции легких, врачи борются за ее жизнь.

    Напомним, бывшего депутата Рады Ирину Фарион, скандально известную своими русофобскими высказываниями, ранили из огнестрельного оружия на Украине.


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    20 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительницу Киева возмутил таксист, который заявил, что Крым никогда не был украинским, она отказалась с ним ехать и пожаловалась в сервис-агрегатор, пишут украинские СМИ.

    Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.

    «Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.

    В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

    Коментарии (4)
    20 июля 2024, 11:56 • Новости дня
    ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении

    Bild: ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении

    ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные захватили село Прогресс на Покровском направлении, пишет военный обозреватель Bild Юлиана Репке.

    По ее словам, российская армия захватила Прогресс в 22 км восточнее Покровска, передает «Царьград».

    Репке указывает, что последнее наступление (около трех километров за неделю) стало новым свидетельством развала украинского фронта.

    Ранее российские войска освободили Бердычи в ДНР.

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    19 июля 2024, 21:08 • Новости дня
    Полиция во Львове подтвердила покушение на женщину – общественного деятеля

    Полиция на Украине подтвердила покушение во Львове на женщину – общественного деятеля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские правоохранители подтвердили факт покушения во Львове на 60-летнюю женщину – общественного деятеля.

    Имя и фамилию пострадавшей полиция не раскрывает, отмечается, что неизвестный один раз выстрелил в нее, передает ТАСС.

    Сообщается, что ее госпитализировали с ранением головы. Из какого именно оружия велся огонь, не уточняется. Полиция ищет нападавшего.

    Ранее в пятницу сообщалось, что экс-депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

    Коментарии (4)
    20 июля 2024, 00:36 • Новости дня
    Полиция изменила квалификацию дела Фарион на дело об умышленном убийстве

    Tекст: Максим Попов

    Правоохранительные органы Украины изменили квалификацию дела о нападении на Ирину Фарион, бывшего депутата Верховной Рады. Теперь это дело расследуется как умышленное убийство.

    Как сообщает РИА «Новости», полиция принимает все необходимые меры для того, чтобы установить личность и задержать подозреваемого. За умышленное убийство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

    Напомним, в ночь на субботу известная своими русофобскими настроениями экс-депутат Рады Фарион скончалась от пулевого ранения в голову. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» президента страны Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».


    Коментарии (4)
    20 июля 2024, 15:19 • Новости дня
    ВСУ похвастались атаками на спасателей в ДНР
    ВСУ похвастались атаками на спасателей в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные опубликовали кадры своей атаки на сотрудников МЧС России в ДНР, сообщили в пресс-службе министерства.

    Как отметили в ведомстве, третий год мишенью ВСУ становятся не только мирные жители, но и спасатели, которые приходят им на помощь, передает ТАСС.

    «После удара БПЛА-камикадзе ВСУ по автомобилю «Газель» произошел пожар. Как только к месту подъехали сотрудники МЧС России, беспилотник атаковал повторно. К счастью, огнеборцы не пострадали. Осознавая свои промахи на фронте, ВСУ целенаправленно бьют по спасателям и выкладывают свои «победы» в Интернете», – указали в пресс-службе министерства.


    Первый дронов-камикадзе нанес удар по автомобилю «Газель», вызвав пожар, а второй атаковал прибывшую на тушение пожарную машину. В управлении уточнили, что сотрудники МЧС тогда не пострадали.

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