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На Украине сотрудники военкомата блокировали работу «АрселорМиттал Кривой Рог»
Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» сообщило о массовой проверке учетно-военных документов сотрудников, проведенной военкоматом, что привело к остановке работы комбината.
«Из-за действий ТЦК часть персонала не смогла добраться до рабочего места, в результате чего не удалось выполнить своевременный прием-передачу смены, что привело к остановке одного из ключевых агрегатов прокатного производства и, как следствие, к потерям в производстве проката», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение работника комбината.
Представители предприятия назвали действия военных комиссариатов демотивирующими и угрожающими остановкой производственных подразделений. Они также подчеркнули, что процесс бронирования сотрудников осуществляется в соответствии с законодательством.
Кроме того, по данным комбината, 3000 сотрудников «АрселорМиттал Кривой Рог» уже служат в рядах Вооруженных сил Украины, из которых 167 погибли.