На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.14 комментариев
В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
В Киеве применены экстренные отключения электроэнергии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
В ДТЭК сообщили, что в Киеве применены экстренные отключения. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за аварийной ситуации в нескольких районах Киева произошло отключение электроэнергии.
В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.
В субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.