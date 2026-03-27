В Москве представили доклад о пытках российских пленных украинскими врачами

Член ОП Григорьев: К российским пленным на Украине применяют американские методы пыток

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Страны Европы не только прекрасно знают о тех преступлениях, которые совершает киевский режим, но и во многих просто участвуют», – сказал член Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

В пятницу в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре возглавляемый Григорьевым трибунал представил доклад по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима».

В документе собраны показания более 20 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Они рассказывают, что подвергались пыткам и негуманному обращению со стороны украинских медиков. Описаны конкретные эпизоды в медучреждениях Харькова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. Причем отдельно уточняется, что в данном отчете говорится не о преступлениях военных ВСУ или сотрудниках СБУ, причастных к убийствам и пыткам российский военнопленных – речь идет исключительно о действиях гражданских украинских врачей.

«К сожалению, тема пыток для нас не нова. Еще в 2015–2016 годах у нас было два доклада на эту тему. В ходе обмена пленных мы опрашивали ополченцев Донбасса, которых тогда передавала Украина. Уже тогда была создана совершенно бесчеловечная система пыток, и мы можем видеть, как менялись их методы. После 2015 года начали массово применяться американские методы... То есть мы понимаем, кто учил и показывал», – пояснил Григорьев.

Он подчеркнул, что все эти действия совершаются по прямому указанию и с разрешения киевского режима, а также публично поддерживаются депутатами Верховной рады, «многие из которых лично участвовали в убийствах». «Это не действия каких-то патологических убийц среднего уровня. Мы беседовали с захватчиками, в том числе с «азовцами» («Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России), которые прямо говорят, что это был приказ», – добавил член ОП.

Более того, украинские военные этого не скрывают. «Мирные люди, которых мы опрашиваем в освобожденных районах, откровенно рассказывали, как им в глаза украинские военнослужащие говорили: «Мы при обходе не оставим здесь вас никого в живых. Здесь ничего не будет, все взорвем». Так и происходит. То есть никто не скрывает ненависти к русским», – рассказал Григорьев.

По его словам, политика украинского государства заключается в убийствах, насилии, пытках и издевательствах.

В свою очередь первый зампредседателя думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов напомнил, что на Украине через СМИ активно продвигается тема национального неравенства русских и украинцев, и пытки против являются следствием этой дискриминационной политики.

«Этот искусственный водораздел создала украинская пропаганда. При президенте Викторе Ющенко наступил расцвет национализма. И когда эти люди захватили власть, то эта пропаганда стала вестись официально на государственном уровне. Поэтому все эти преступления – это следствие пропагандистских действий украинского руководства», – считает депутат.

За всем этим, по его словам, стоят «недобитые фашисты, которые остались после Второй мировой войны». «И здесь не надо забывать Канаду и другие страны, которые сегодня настроены на то, чтобы уничтожить Россию. Я уверен, что все они попытаются скрыть украинских нацистов после окончания СВО», – добавил Каргинов.

В представленном в пятницу докладе «Доктора Менгеле киевского режима» говорится, что врачи и медперсонал на Украине проводили медицинские манипуляции с пленными без обезболивания, намеренно причиняя боль, что квалифицируется как пытки. Свидетели, чьи имена приводятся в документе, рассказывают об издевательствах при перевязках, операциях «на живую» и удалении осколков без анестезии. Один из бывших пленных, Артур Сердюк, цитирует слова врача, которая включила украинский гимн вместо обезболивания.

Авторы доклада проводят прямую историческую параллель с нацистским преступником Йозефом Менгеле, подчеркивая, что действия украинских врачей являются проявлением бесчеловечности. В документе особо отмечается, что подобные действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.