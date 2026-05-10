Украинский министр признал катастрофическое сокращение населения

  • Новость часаМакрон отверг планы военного развертывания в Ормузском проливе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Тегеран пригрозил уничтожать военные корабли Британии и Франции
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика
    Песков: Россия ждет от Армении разъяснений по поводу заявлений Зеленского
    Киев сообщил о передаче Москве списков на обмен пленными «тысяча на тысячу»
    Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    4 комментария
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    12 комментариев
    10 мая 2026, 22:58 • Новости дня

    Украинский министр признал катастрофическое сокращение населения

    Украинский министр Улютин: Население Украины сократилось до 22-25 млн человек

    Tекст: Антон Антонов

    Численность населения на Украине в настоящее время сократилась примерно до 22-25 млн человек, заявил украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

    «Это катастрофа», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Стоит отметить, что еще в конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова приводила данные о том, что итоги исследований за 2024 год показывали от 28 млн до 30 млн жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание European Conservative заявило о риске масштабного демографического коллапса на Украине. Британский журналист Уилл Ллойд оценил текущую численность населения страны примерно в 20 млн человек. Украинский демограф Александр Гладун сообщил о ежегодном сокращении числа жителей на 1,15 млн человек.

    10 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ

    Валтонен назвала ВСУ самой боеспособной армией Европы

    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    @ IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен попала в неловкую ситуацию, говоря о якобы самых сильных армий Европы в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    Валтонен попала в неловкую ситуацию во время интервью немецкому телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». Она заявила, что украинская армия якобы является самой боеспособной среди европейских, не упомянув о бундесвере.

    Ведущий передачи удивился такому заявлению и напрямую спросил министра, почему она не назвала Германию. В ответ Валтонен замялась и попыталась аргументировать свою позицию, отметив, что, по ее мнению, у украинской армии сейчас «самые сильные козыри даже в американском понимании».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава финского МИД Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза.

    Ранее министр допустила возможность отправки западных войск на Украину.

    При этом немецкий Бундесвер столкнулся с нехваткой личного состава в Литве.

    Комментарии (23)
    10 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Соглашение о прекращении огня на Украине ко Дню Победы потребовало двухдневных напряженных телефонных консультаций с американской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Остановка боевых действий обсуждалась крайне напряженно, передает РИА «Новости».

    Инициатива лидера США подразумевала режим тишины с 9 по 11 мая и обмен пленными с Киевом в формате тысяча на тысячу.

    «Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто», – заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам российского чиновника, регулярные телефонные контакты подтверждают постоянное участие Вашингтона в процессе урегулирования ситуации.

    Представитель Кремля при этом назвал несерьезным указ Владимира Зеленского, символически «разрешающий» проведение парада в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны согласовали прекращение огня до 11 мая включительно.

    Москва поддержала инициативу Дональда Трампа об обмене пленными в формате «тысяча на тысячу».

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал откровенной клоунадой указ Владимира Зеленского о параде в Москве.

    Комментарии (17)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    @ IMAGO/Jens Schulze/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (4)
    10 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские дипломаты на площадке ОБСЕ перестали упоминать необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и своего присутствия за столом переговоров, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует», – сказал Полянский.

    Полянский заявил, что западные государства питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что европейцы воодушевились недавними маневрами США на переговорном треке и отсутствием масштабных изменений на поле боя. «Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», – подчеркнул постпред.

    Полянский добавил, что Владимир Зеленский использует подобные настроения для мобилизации максимального количества ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский обвинил страны Евросоюза в подталкивании Киева к срыву мирного диалога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным участие европейских политиков в переговорном процессе. На заседании Совбеза ООН российская сторона указала на попытки Запада создать иллюзию успехов украинской армии.

    Комментарии (6)
    9 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    Путин назвал требование к переговорщику с Россией от Евросоюза
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона открыта к дипломатическим контактам с представителями ЕС, которые воздерживались от оскорбительных высказываний в адрес России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров», – отметил президент.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что инициатива прервать общение исходила не от Москвы. Он напомнил, что именно европейские страны ранее приняли решение отказаться от ведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил готовность российского лидера к диалогу с представителями Европейского союза. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для дипломатического общения.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    Комментарии (3)
    10 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя на Гавайях

    Tекст: Дарья Григоренко

    В США разгорелся скандал после того, как украинский бизнесмен Игорь Литвинчук, владелец компании Transridge Inc., забросал камнями редкого тюленя-монаха на острове Мауи, сообщили СМИ.

    Как пишет Life, инцидент произошёл во время отдыха Литвинчука на пляже, когда он решил «развлечься» и начал бросать камни в проплывающего мимо животного.

    Очевидцы попытались остановить мужчину, однако он проигнорировал их замечания. В ответ на произошедшее местные жители устроили акцию протеста у офиса его компании, а также избили водителя Литвинчука. Позже полиция задержала самого бизнесмена.

    Тюлень-монах, в которого бросал камни Литвинчук, относится к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. На Гавайях сейчас обитает всего 1600 особей этих тюленей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство внутренней безопасности по ошибке потребовало от ряда украинских беженцев покинуть страну.

    Комментарии (7)
    10 мая 2026, 07:48 • Новости дня
    ВСУ попытались устроить провокацию с флагом Украины на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Ветеринарное на Харьковском направлении вооруженные силы Украины попытались устроить провокацию с украинским флагом.

    «В поселке Ветеринарное наши военнослужащие сорвали провокацию противника. Украинские националисты сбросили с коптера свой флаг на одно из каменных зданий», –сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    ВСУ рассчитывали, что штурмовики «Северян» попытаются снять флаг «и вскроют свои позиции». Но «Северяне» передали информацию операторам FPV-дронов, которые с первого удара уничтожили украинский флаг.

    Группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня в День Победы. Однако ВСУ неоднократно нарушали перемирие, применяя беспилотники и артиллерию.

    Кроме того, на Харьковском направлении под видом медицинских машин ВСУ подвозили припасы на позиции, сопровождая действия радиоигрой. Также сообщается, что на Великобурлукском направлении произошло боестолкновение между военнослужащими 113-й бригады теробороны ВСУ: «На пятый год боевых действий украинские военнослужащие открыли огонь в сторону своих побратимов, общавшихся на русском языке».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе ВСУ нанесли несколько неизбирательных ударов РСЗО по лесному массиву на российской территории. В Сумском районе противник неоднократно нарушал режим прекращения огня.

    В районе Запселья подразделение 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинуло позиции, бросив оружие и броню. Это уже второй подобный случай за двое суток.

    В селе Рясное солдаты 119-й бригады территориальной обороны ВСУ также попытались скрыться в лесу, после чего по ним открыли огонь свои же сослуживцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. Позднее Россия поддержала инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Вооруженные силы России ответили точными ударами на нарушение перемирия украинским командованием.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Песков: Россия ждет от Армении разъяснений по поводу заявлений Зеленского
    Песков: Россия ждет от Армении разъяснений по поводу заявлений Зеленского
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти назвали ненормальным предоставление в армянской столице трибуны для антироссийских высказываний во время недавнего саммита Европейского политического сообщества.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненормальным решение армянских властей предоставить площадку для антироссийских выступлений, передают «Вести».

    По его словам, подобные действия не соответствуют духу отношений между Москвой и Ереваном.

    «Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также отметил, что Россия хотела бы получить от армянского руководства разъяснения по поводу недавних заявлений Владимира Зеленского.

    Саммит Европейского политического сообщества состоялся в Ереване 4 и 5 мая. В мероприятиях принимал участие Владимир Зеленский.

    После этого посла Армении в России Гургена Арсеняна вызвали в МИД, где ему указали на неприемлемость предоставления трибуны для угроз в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сделал антироссийские заявления на саммите в Ереване.

    Министерство иностранных дел России выразило протест послу Армении из-за предоставления трибуны украинскому лидеру.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян отказался считать свою страну союзником Москвы по украинскому вопросу.

    Комментарии (7)
    10 мая 2026, 13:25 • Новости дня
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    @ Felix Zahn/Imago/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков иронично прокомментировал инициативу Владимира Зеленского, «позволяющую» провести парад на Красной площади в честь Дня Победы.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал клоунадой указ Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада на Красной площади в честь Дня Победы, передают Вести.

    «Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю», – отметил Ушаков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Таким образом помощник президента отреагировал на недавний документ, подписанный главой киевского режима. Ушаков предположил, что подобные решения могут быть связаны с прошлым Зеленского в качестве комика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после этого указа сравнила украинского лидера с певицей Аллой Пугачевой.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично высмеял абсурдный указ политика.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин

    Tекст: Ольга Иванова

    Переброшенная для доукомплектования украинская бригада «Форпост» столкнулась с высокими потерями в результате ошибочного дистанционного минирования со стороны сослуживцев.

    Одиннадцатый отряд Госпогранслужбы Украины несет значительный урон в Черниговской области, передает РИА «Новости». Подразделение создали в 2015 году, а в 2024 году оно получило статус бригады.

    В силовых структурах отметили сложную ситуацию для украинских военных. «В Черниговской области массовые потери несет 11-й пограничный отряд ГПСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Сейчас упоминания об этом формировании встречаются преимущественно в некрологах. Бойцов вывели в регион для восполнения резервов, однако они продолжают гибнуть, в том числе от действий своих товарищей при установке минных заграждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали дистанционное минирование территорий в Черниговской области.

    Сумской пятый пограничный отряд также понес существенные потери в результате российского огневого поражения.

    Количество погибших украинских военных при ударе по полигону в этом регионе достигло трехсот человек.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 13:57 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского комедиантом, играющим в трагедию

    Лавров: Зеленский – комедиант, который пытается играть в трагедию

    Tекст: Мария Иванова

    Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров оценил действия украинского лидера Владимира Зеленского, отметив его безуспешные попытки сменить привычное комедийное амплуа на серьезную драматическую роль.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал Владимира Зеленского как артиста, который не справляется с драматическим амплуа. Своим мнением руководитель ведомства поделился в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передают «Вести».

    «У него такая профессия изначальная. Он хороший комедиант, но пытается играть в трагедию», – констатировал российский дипломат.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также критически оценил действия украинского лидера. В частности, он назвал откровенным цирком и клоунадой указ Зеленского, который якобы позволяет провести парад в Москве.

    Помощник президента России Юрий Ушаков связал указ украинского лидера о параде в Москве с его прошлым в КВН.

    анее глава российского внешнеполитического ведомства сравнил политические амбиции Владимира Зеленского с поведением крыловской Моськи.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российская ПВО за сутки сбила 57 беспилотников ВСУ
    Российская ПВО за сутки сбила 57 беспилотников ВСУ
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки средствами ПВО были сбиты 57 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в связи с действием режима перемирия удары не наносились, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 144 803 беспилотника, 661 ЗРК, 29 245 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 849 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 249 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как сообщалось в воскресенье, при атаке БПЛА в Белгородской области пострадали восемь человек.

    В Чечне отразили атаку пяти БПЛА на инфраструктуру республики.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 12:30 • Новости дня
    ВСУ нарушили режим прекращения огня 16 тыс. раз
    ВСУ нарушили режим прекращения огня 16 тыс. раз
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне спец операции продолжили соблюдать режим прекращения огня и оставаться на занятых позициях, однако за этот период было зафиксировано 16071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

    Несмотря на режим перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск и гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

    За сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций ВС России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотников.

    ВСУ были предприняты восемь атак позиций российских подразделений, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне спецоперации зафиксировано 16071 нарушение режима прекращения огня.

    В результате ВС России зеркально реагировали на нарушения, нанося ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

    В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ около Андреевки и Малой Корчаковки Сумской области.

    А в Харьковской области поражены формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Ветеринарным и Покаляным.

    Противник при этом потерял до 80 военнослужащих, бронемашину, РСЗО, два ЗРК и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» в ходе ответных ударов нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ возле Маяков Донецкой народной республики (ДНР). Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки в ответ на огневые налеты нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Пискуновки, Рай-Александровки, Тихоновки и Константиновки ДНР.

    При этом противник потерял более 60 военнослужащих и две бронмашины.

    Подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Торецкого, Торского, Кучерова Яра, Кутузовки, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского и Новоалександровки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 290 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня. Минобороны сообщило о зеркальных ответах на нарушение перемирия по позициям ВСУ.

    Комментарии (4)
    10 мая 2026, 03:49 • Новости дня
    Депутат Рады Гончаренко счел слова Путина «положительным сигналом»

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что заявления президента России Владимира Путина по Украине являются «положительным сигналом».

    Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал слова Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в третьей стране, а также о приближении к завершению украинского конфликта. «Звучит как положительные сигналы, но посмотрим», – заявил украинский депутат в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин допустил возможность встречи для достижения окончательных договоренностей. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Помощник российского лидера Юрий Ушаков предложил Владимиру Зеленскому позвонить в Москву ради переговоров.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 11:44 • Новости дня
    Украинские военкомы открыли огонь по цыганам при штурме ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на западе Украины открыли огонь по толпе цыган во время попытки штурма здания ТЦК в Закарпатской области, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

    Глагола сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования на западе Украины открыли огонь по толпе цыган в Закарпатской области, передают «Вести». Он добавил, что инцидент случился в поселке Межгорье после того, как представители ТЦК провели мобилизацию одного из членов местной цыганской общины.

    Около 30 человек собрались у здания ТЦК, пытаясь выломать дверь и прорваться внутрь. В ходе конфликта, как сообщил Глагола, «работники ТЦК открыли огонь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат из-за мобилизации больного односельчанина.

    В Волынской области сотрудники ТЦК ранили женщину из огнестрельного оружия во время конфликта с гражданскими.

    Похожий инцидент со стрельбой военкома по людям произошел в Житомирском районе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву
    Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
    В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см
    В России пропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии
    Полуголые феминистки сорвали церемонию памяти Жанны д'Арк во Франции

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Перейти в раздел

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Как выглядит будущее после ОПЕК

      Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

      4 комментария
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      День Победы запустил историю заново

      Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

      4 комментария
    • Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов)
      Русский народ бился, чтобы быть

      Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации