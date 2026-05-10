Украинский министр признал катастрофическое сокращение населения
Украинский министр Улютин: Население Украины сократилось до 22-25 млн человек
Численность населения на Украине в настоящее время сократилась примерно до 22-25 млн человек, заявил украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
«Это катастрофа», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Стоит отметить, что еще в конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова приводила данные о том, что итоги исследований за 2024 год показывали от 28 млн до 30 млн жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание European Conservative заявило о риске масштабного демографического коллапса на Украине. Британский журналист Уилл Ллойд оценил текущую численность населения страны примерно в 20 млн человек. Украинский демограф Александр Гладун сообщил о ежегодном сокращении числа жителей на 1,15 млн человек.