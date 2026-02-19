Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Демограф Гладун сообщил о ежегодном сокращении Украины на 1,15 млн человек
Численность населения Украины ежегодно сокращается примерно на 1,15 млн человек, сообщил заместитель директора по научной работе института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун, передает РИА «Новости». Эксперт пояснил, что каждый год на Украине рождается около 185 тыс. младенцев и умирает 505 тыс. человек, что приводит к естественному сокращению в 320 тыс. человек. Еще около 830 тыс. человек ежегодно уезжают из страны, в основном по причине эмиграции.
Гладун отметил, что официальный учет миграции занижен, поскольку часть людей покинула Украину нелегально после 2022 года, и эти данные не отражены в статистике. По его словам, снижению численности способствует также утрата территорий. Тенденция к уменьшению населения наблюдается с 1993 года и, по мнению демографов, сохраняет устойчивый характер.
По данным украинского ресурса Opendatabot, с 2022 года за границу выехали и не вернулись 3,1 млн граждан. Директор института демографии и социальных исследований Элла Либанова ранее заявила, что к 2033 году население Украины может составить максимум 35 млн человек, и добавила, что в страну вернется не более половины уехавших граждан.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года предположил, что из-за массового оттока молодежи и демографических проблем стране, возможно, придется открывать границы для мигрантов из стран Азии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный банк Украины прогнозирует отъезд еще около 200 тыс. граждан в 2026 году на фоне демографического кризиса.
В 2025 году в стране зарегистрировали более 485 тыс. смертей и менее 169 тыс. новорожденных, что почти втрое превышает рождаемость.