Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.
Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его полезным идиотом и подчеркнув сокращение территории страны при его правлении.
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Он назвал Зеленского «полезным идиотом» и выразил мнение, что чем дольше украинский лидер остается на посту, тем меньше становится территория страны.
«Зеленая муха обеспокоена после интервью (экс-главкома ВСУ Валерия – ред.) Залужного и донимает американцев по поводу выборов на Украине, утверждая, что Россия хочет прихлопнуть киевское насекомое. США нет дела до выборов, но этот никудышный клоун – полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше Украина», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
В своем сообщении Медведев прокомментировал ситуацию вокруг недавнего интервью бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и сказал, что Зеленский якобы пытается воздействовать на американские власти по поводу выборов на Украине. По словам Медведева, Вашингтон не проявляет интереса к украинским выборам, а сам Зеленский, по мнению российского политика, вредит своей стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он заявил, что чиновники не выделили необходимые силы и вооружения для успешного наступления.