Путин назвал встречу с Трампом на Аляске «очень хорошей»

Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

Путин призвал, что отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

«Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

По словам Путина, от властей США зависят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться». Путин рассчитывает, что «темп совместной работы на этой площадке сохранится».

Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США.

